Confuzie totală privind venirea lui Gică Hagi la barajul României cu Turcia. Ilie Dumitrescu: "Am luat masa" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a participat alături de Răzvan Burleanu și alte figuri importante din fotbal la un eveniment al Federației Române de Fotbal, prilej pentru care a acordat mai multe declarații jurnaliștilor. Fostul component al Generației de Aur a fost întrebat și ce părere are despre faptul că Gică Hagi nu va veni la barajul “tricolorilor” contra Turciei, moment în care a rămas uimit.

România o va întâlni pe Turcia pe 26 martie în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, iar la partida de la Istanbul vor merge mai mulți foști fotbaliști care au făcut parte din Generația de Aur, printre care și Ilie Dumitrescu, el urmând să participe din postura de oficial FRF. Marele absent de pe Beșiktaș Park urmează să fie chiar liderul acelei echipe din 1994, Gică Hagi, dezvăluire făcută chiar de “Rege”.

Ilie Dumitrescu a fost înștiințat că Hagi va merge totuși la barajul de Mondial

În momentul în care un jurnalist i-a dat această veste lui Ilie Dumitrescu, fostul jucător al Stelei a părut perplex. Atunci, cel care ocupă în prezent funcția de “Player Transition Manager” (n.r. Director al tranziției jucătorilor) la FRF a mărturisit că el a purtat recent o conversație cu Hagi în urma căreia a rămas cu impresia că fostul decar al României va merge la barajul cu Turcia de peste aproximativ două săptămâni.

“Eu știu că Gică Hagi merge, acum nu știu. Eu am luat masa cu el acum câteva zile, acum n-am mai vorbit cu el de atunci, dar sunt convins că va fi alături de echipa națională chiar dacă va fi din fața televizorului“, a spus Dumitrescu.

Dată fiind această declarație a fostului fotbalist de profil ofensiv, rămâne de văzut ce se va întâmpla până la urmă cu participarea lui Hagi la meciul dintre România și Turcia. În cazul în care “tricolorii” se impun în duelul de pe Beșiktaș Park, atunci o vor înfrunta pe câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.