Anunţul lui Răzvan Burleanu despre starea lui Mircea Lucescu. Ce a spus şeful FRF de varianta Hagi la naţională - Antena Sport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a transmis că selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) se simte foarte bine. Burleanu nu ştia că Gică Hagi (61 de ani) a decis să nu meargă în Turcia pentru semifinala barajului pentru Mondial, din respect pentru Mircea Lucescu.

Burleanu a subliniat încă o dată, în condiţiile în care s-a tot vorbit despre varianta Gică Hagi la naţională, că FRF nu a discutat niciodată despre înlocuirea unui selecţioner atât timp cât acesta se afla în funcţie.

Răzvan Burleanu: “Domnul Mircea Lucescu se simte foarte bine. Suntem foarte încrezători că ne putem îndeplini obiectivul cu domnul Lucescu”

Burleanu a subliniat că relaţia lui Mircea Lucescu cu Gică Hagi este una excelentă. Totodată, a precizat că cei doi au discutat des în ultima perioadă.

“Domnul Mircea Lucescu se simte foarte bine. Suntem foarte încrezători că în toată această perioadă de timp a avut toată energia necesară pentru a pregăti acest prim meci, pentru că nu vorbim doar de un singur meci pentru a ne îndeplini acest vis, de a reveni la un Campionat Mondial după 28 de ani, ci, pur şi simplu, vorbim de două finale extrem de importante.

(n.r: Gică Hagi a spus că nu va merge la Istanbul, din respect pentru domnul Lucescu. Ştiţi ceva despre acest lucru, aţi discutat?) Nu, nu am vorbit cu domnul Hagi despre acest subiect.