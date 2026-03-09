Anunţul lui Răzvan Burleanu despre starea lui Mircea Lucescu. Ce a spus şeful FRF de varianta Hagi la naţională - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul lui Răzvan Burleanu despre starea lui Mircea Lucescu. Ce a spus şeful FRF de varianta Hagi la naţională

Bogdan Stănescu Publicat: 9 martie 2026, 18:13

Răzvan Burleanu / AntenaSport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a transmis că selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) se simte foarte bine. Burleanu nu ştia că Gică Hagi (61 de ani) a decis să nu meargă în Turcia pentru semifinala barajului pentru Mondial, din respect pentru Mircea Lucescu.

Burleanu a subliniat încă o dată, în condiţiile în care s-a tot vorbit despre varianta Gică Hagi la naţională, că FRF nu a discutat niciodată despre înlocuirea unui selecţioner atât timp cât acesta se afla în funcţie.

Răzvan Burleanu: “Domnul Mircea Lucescu se simte foarte bine. Suntem foarte încrezători că ne putem îndeplini obiectivul cu domnul Lucescu”

Burleanu a subliniat că relaţia lui Mircea Lucescu cu Gică Hagi este una excelentă. Totodată, a precizat că cei doi au discutat des în ultima perioadă.

“Domnul Mircea Lucescu se simte foarte bine. Suntem foarte încrezători că în toată această perioadă de timp a avut toată energia necesară pentru a pregăti acest prim meci, pentru că nu vorbim doar de un singur meci pentru a ne îndeplini acest vis, de a reveni la un Campionat Mondial după 28 de ani, ci, pur şi simplu, vorbim de două finale extrem de importante.

(n.r: Gică Hagi a spus că nu va merge la Istanbul, din respect pentru domnul Lucescu. Ştiţi ceva despre acest lucru, aţi discutat?) Nu, nu am vorbit cu domnul Hagi despre acest subiect.

“Avem toată încrederea în domnul Lucescu”

(n.r: Cum îi vedeţi decizia?) Nu pot să comentez. Domnul Hagi şi domnul Lucesscu au o relaţie extraordinară. Ştiu că au comunicat foarte mult în această perioadă de timp. Domnul Hagi ştiu că îl apreciază foarte mult pe domnul Lucescu, îl consideră un adevărat mentor. Şi domnul Lucescu îl apreciază enorm pe domnul Hagi. 

(n.r: Domnule preşedinte, în spaţiul media s-a scris despre posibila venire a domnului Hagi la naţionala României, să conducă naţionala timp de 4 ani. Există lucruri concrete, discuţii preliminare pe care le-aţi avut cu domnul Hagi pe tema asta?) Cred că v-aţi obişnuit, primesc de vreo 10-11 ani întrebări de genul acesta. Niciodată Federaţia Română de Fotbal nu a iniţiat discuţii cu un alt selecţioner în ceea ce priveşte înlocuirea unui antrenor. Avem toată încrederea în domnul Lucescu, în abilităţile sale, în capacitatea sa de a gestiona acest moment foarte provocator pentru noi, ca ţară. Ne despart 28 de ani de la ultima prezenţă la Mondial. Suntem foarte încrezători că putem să ne îndeplinim acest obiectiv (n.r: calificarea la Mondial) cu domnul Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu.

România va disputa semifinala barajului cu Turcia, pe terenul lui Beşiktaş, pe 26 martie, de la ora 19:00. Învingătoarea acestei dispute va întâlni învingătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo în finala pentru calificarea la Mondial. Turneul final al Campionatului Mondial se va vedea exclusiv în România în Universul Antena.

