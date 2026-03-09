S-au stabilit ziua și ora prezentării oficiale a lui Mirel Rădoi la FCSB. Când conduce primul antrenament - Antena Sport

Mirel Rădoi va fi noul antrenor al celor de la FCSB, după ce astăzi, 9 martie, s-a întâlnit cu Gigi Becali pentru a discuta ultimele detalii legate de contractul său care este valabil strict pentru perioada play-out-ului. Recent, s-a aflat că marți antrenorul de 44 de ani va susține o conferință de presă de prezentare și că tot atunci va conduce și primul său antrenament.

Gigi Becali a făcut duminică seara un anunț extrem de surprinzător, și anume că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al FCSB-ului după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia. La o zi distanță, fostul tehnician de la Universitatea Craiova a venit la palat pentru a discuta alături de latifundiarul din Pipera și a dat de înțeles că totul e rezolvat.

Marți, ziua prezentării oficiale și primului antrenament al lui Rădoi

Potrivit fanatik.ro, ziua de 10 martie, marți, va marca momentul în care Rădoi va deveni oficial antrenorul FCSB-ului pentru a doua oară în cariera sa. Concret, el va fi prezentat oficial la ora 16:30 în cadrul unei conferințe de presă, în ciuda faptului că Becali anunțase că noul său antrenor nu vrea să aibă parte de un asemenea eveniment.

De la ora 16:45, Rădoi va conduce și primul său antrenament din postura de tehnician al echipei care a cucerit ultimele două titluri de campioană. Primele 15 minute vor fi deschise presei.

Rădoi va fi antrenorul FCSB-ului până în vară și va avea misiunea clară de a califica echipa în preliminariile de Conference League din play-out. Pentru a ajunge în cupele europene, jucătorii FCSB-ului trebuie să fie între primele două echipe din play-out care au drept de participare și în același timp să se claseze între locurile 1 și 4 din această fază a competiției.