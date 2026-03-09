Închide meniul
GOAT! La 40 de ani, fostul atacant al Franței scrie istorie în Mexic: a decis derby-ul și are cifre "monstruoase" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | GOAT! La 40 de ani, fostul atacant al Franței scrie istorie în Mexic: a decis derby-ul și are cifre “monstruoase”

GOAT! La 40 de ani, fostul atacant al Franței scrie istorie în Mexic: a decis derby-ul și are cifre “monstruoase”

Ionuţ Axinescu Publicat: 9 martie 2026, 18:12

Comentarii
GOAT! La 40 de ani, fostul atacant al Franței scrie istorie în Mexic: a decis derby-ul și are cifre monstruoase

Gignac, în timpul unui meci pentru Tigres / X @TigresOficial

La 40 de ani, vicecampionul european André-Pierre Gignac continuă să marcheze pe bandă rulantă. Francezul evoluează de 11 sezoane în Mexic, la Tigres, iar duminică a reușit un gol extrem de important pentru echipa sa.

În derby-ul cunoscut drept “Clásico Regiomontano”, contra celor de la Monterrey, Gignac a punctat în minutul 90+1 și a adus victoria echipei sale, scor 1-0.

Gol în derby și cifre „monstruoase” în Mexic pentru Gignac

Atacantul francez a intrat în minutul 80 al meciului și la ultima fază a pătruns în careu, cu un adversar lângă el, a șutat puternic pe colțul scurt și l-a învins pe portarul lui Monterrey. A fost al 15-lea gol al lui Gignac în derby-ul orașului Monterrey, dar numerele sale sunt și mai impresionante.

Gignac a marcat 221 de goluri și a oferit 56 de assist-uri pentru Tigres, în 431 de meciuri jucate pentru mexicani. A cucerit 12 trofee cu Tigres, a fost de două ori golgheterul campionatului și o dată a fost desemnat cel mai bun jucător din liga mexicană.

Omagiat de L’Équipe și de Marseille: „Etern în Monterrey!”

Reușita lui Gignac din derby a atras atenția și fostului său club, Olympique Marseille. “Gignac va fi etern în Monterrey“, a postat OM pe rețelele de socializare. Și L’Équipe l-a lăudat pe fostul internațional francez, remarcând abilitatea acestuia de a ieși la rampă în meciurile cu miză, în ciuda vârstei.

Deși a împlinit 40 de ani în decembrie, André-Pierre Gignac nu are gânduri de retragere. Contractul său cu Tigres expiră în vară, dar francezul nu a anunțat că ar urma să agațe ghetele în cui.

  • Lorient, Pau, Toulouse, OM și Tigres sunt singurele cluburi la care a evoluat atacantul francez în 24 de ani de carieră.

  • În 2019, Gignac a primit cetățenia mexicană.

    Comentarii


