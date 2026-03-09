GOAT! La 40 de ani, fostul atacant al Franței scrie istorie în Mexic: a decis derby-ul și are cifre "monstruoase" - Antena Sport

La 40 de ani, vicecampionul european André-Pierre Gignac continuă să marcheze pe bandă rulantă. Francezul evoluează de 11 sezoane în Mexic, la Tigres, iar duminică a reușit un gol extrem de important pentru echipa sa.

În derby-ul cunoscut drept “Clásico Regiomontano”, contra celor de la Monterrey, Gignac a punctat în minutul 90+1 și a adus victoria echipei sale, scor 1-0.

Gol în derby și cifre „monstruoase” în Mexic pentru Gignac

Atacantul francez a intrat în minutul 80 al meciului și la ultima fază a pătruns în careu, cu un adversar lângă el, a șutat puternic pe colțul scurt și l-a învins pe portarul lui Monterrey. A fost al 15-lea gol al lui Gignac în derby-ul orașului Monterrey, dar numerele sale sunt și mai impresionante.

Gignac a marcat 221 de goluri și a oferit 56 de assist-uri pentru Tigres, în 431 de meciuri jucate pentru mexicani. A cucerit 12 trofee cu Tigres, a fost de două ori golgheterul campionatului și o dată a fost desemnat cel mai bun jucător din liga mexicană.

