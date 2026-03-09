GOAT! La 40 de ani, fostul atacant al Franței scrie istorie în Mexic: a decis derby-ul și are cifre "monstruoase" - Antena Sport

La 40 de ani, vicecampionul european André-Pierre Gignac continuă să marcheze pe bandă rulantă. Francezul evoluează de 11 sezoane în Mexic, la Tigres, iar duminică a reușit un gol extrem de important pentru echipa sa.
În derby-ul cunoscut drept “Clásico Regiomontano”, contra celor de la Monterrey, Gignac a punctat în minutul 90+1 și a adus victoria echipei sale, scor 1-0.
Gol în derby și cifre „monstruoase” în Mexic pentru Gignac
Atacantul francez a intrat în minutul 80 al meciului și la ultima fază a pătruns în careu, cu un adversar lângă el, a șutat puternic pe colțul scurt și l-a învins pe portarul lui Monterrey. A fost al 15-lea gol al lui Gignac în derby-ul orașului Monterrey, dar numerele sale sunt și mai impresionante.
Gignac a marcat 221 de goluri și a oferit 56 de assist-uri pentru Tigres, în 431 de meciuri jucate pentru mexicani. A cucerit 12 trofee cu Tigres, a fost de două ori golgheterul campionatului și o dată a fost desemnat cel mai bun jucător din liga mexicană.
¡Y nunca mejor dicho, ‘El Volcán’ hizo erupción con este gol del histórico número 10 de los @TigresOficial! 🐯🌋
André-Pierre Gignac dándole el triunfo a ‘La U’ en el Clásico Regio del #ConMéxicoC26… ¡Ya son 190 GOLES del francés en nuestra liga! 🇫🇷#J10 | #TIGMTY pic.twitter.com/UeQnUALj68
— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 8, 2026
Omagiat de L’Équipe și de Marseille: „Etern în Monterrey!”
Reușita lui Gignac din derby a atras atenția și fostului său club, Olympique Marseille. “Gignac va fi etern în Monterrey“, a postat OM pe rețelele de socializare. Și L’Équipe l-a lăudat pe fostul internațional francez, remarcând abilitatea acestuia de a ieși la rampă în meciurile cu miză, în ciuda vârstei.
Deși a împlinit 40 de ani în decembrie, André-Pierre Gignac nu are gânduri de retragere. Contractul său cu Tigres expiră în vară, dar francezul nu a anunțat că ar urma să agațe ghetele în cui.
36 de selecții și șapte goluri pentru Franța are Gignac. Ultima sa convocare la echipa națională a fost în 2016.
Lorient, Pau, Toulouse, OM și Tigres sunt singurele cluburi la care a evoluat atacantul francez în 24 de ani de carieră.
În 2019, Gignac a primit cetățenia mexicană.
