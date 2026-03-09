Apelul disperat al lui Trump în scandalul iraniencelor considerate trădătoare: "Mai mult ca sigur vor fi ucise" - Antena Sport

Preşedintele american Donald Trump a cerut luni Australiei să acorde azil jucătoarelor echipei feminine de fotbal a Iranului, participante la Cupa Asiei, şi să nu le trimită înapoi în țară, “mai mult ca sigur vor fi ucise“, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Australia “face o greşeală umanitară teribilă“, a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa Truth Social, adăugând către prim-ministrul australian Anthony Albanese: “Statele Unite le vor primi dacă nu o faceţi“.

President Donald Trump is urging Australia not to send Iran’s women’s national soccer team back to Iran.

“They will most likely be killed. Don’t do it. Give them asylum. The U.S. will take them if you won’t.”

A powerful moment where sports, human rights, and geopolitics… pic.twitter.com/dFNE0dIrea

— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 9, 2026

Contextul scandalului în care au fost implicate jucătoarele iraniene

După cum s-a anunţat, Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, a cerut luni Australiei să asigure siguranţa echipei naţionale feminine de fotbal a Iranului, care refuzase să cânte imnul naţional înaintea unui meci din Cupa Asiei. Cei 26 de membri ai delegaţiei iraniene au sosit în Australia cu câteva zile înainte de începerea atacurilor aeriene americano-israeliene, care au dus în special la moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Un număr tot mai mare de persoane, inclusiv activişti şi personalităţi politice, cer Australiei să acorde azil jucătoarelor. Jucătoarele au rămas tăcute în timp ce imnul naţional iranian era intonat înaintea primului lor meci din turneu contra Coreei de Sud (0-3), pe 2 martie în Grupa A.