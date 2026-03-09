Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Apelul disperat al lui Trump în scandalul iraniencelor considerate trădătoare: "Mai mult ca sigur vor fi ucise" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Apelul disperat al lui Trump în scandalul iraniencelor considerate trădătoare: “Mai mult ca sigur vor fi ucise”

Apelul disperat al lui Trump în scandalul iraniencelor considerate trădătoare: “Mai mult ca sigur vor fi ucise”

Andrei Nicolae Publicat: 9 martie 2026, 18:49

Comentarii
Apelul disperat al lui Trump în scandalul iraniencelor considerate trădătoare: Mai mult ca sigur vor fi ucise

Donald Trump, salutând în timpul unui eveniment / Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a cerut luni Australiei să acorde azil jucătoarelor echipei feminine de fotbal a Iranului, participante la Cupa Asiei, şi să nu le trimită înapoi în țară, “mai mult ca sigur vor fi ucise“, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Australia “face o greşeală umanitară teribilă“, a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa Truth Social, adăugând către prim-ministrul australian Anthony Albanese: “Statele Unite le vor primi dacă nu o faceţi“.

Contextul scandalului în care au fost implicate jucătoarele iraniene

După cum s-a anunţat, Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, a cerut luni Australiei să asigure siguranţa echipei naţionale feminine de fotbal a Iranului, care refuzase să cânte imnul naţional înaintea unui meci din Cupa Asiei. Cei 26 de membri ai delegaţiei iraniene au sosit în Australia cu câteva zile înainte de începerea atacurilor aeriene americano-israeliene, care au dus în special la moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Un număr tot mai mare de persoane, inclusiv activişti şi personalităţi politice, cer Australiei să acorde azil jucătoarelor. Jucătoarele au rămas tăcute în timp ce imnul naţional iranian era intonat înaintea primului lor meci din turneu contra Coreei de Sud (0-3), pe 2 martie în Grupa A.

Reclamă
Reclamă

Ulterior, l-au cântat înaintea meciurilor care au urmat, cu Australia (0-4), din 5 martie, şi cu Filipine (0-2), din 8 martie. Această atitudine a fost interpretată ca un act de rebeliune, iar un prezentator al televiziunii de stat le-a etichetat pe jucătoare drept “trădătoare de război“, reprezentând “culmea dezonoarei“.

Sursa: Agerpres.ro

Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigurăHarta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
Observator
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
Fanatik.ro
Prezentatoarea care suferă de o boală gravă i-a șocat pe toți. Cum a apărut vedeta
18:33
S-au stabilit ziua și ora prezentării oficiale a lui Mirel Rădoi la FCSB. Când conduce primul antrenament
18:33
CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (20:00). Meciul care stabileşte clasamentul final înainte de play-off. Echipele
18:13
Anunţul lui Răzvan Burleanu despre starea lui Mircea Lucescu. Ce a spus şeful FRF de varianta Hagi la naţională
18:12
GOAT! La 40 de ani, fostul atacant al Franței scrie istorie în Mexic: a decis derby-ul și are cifre “monstruoase”
18:02
Confuzie totală privind venirea lui Gică Hagi la barajul României cu Turcia. Ilie Dumitrescu: “Am luat masa”
17:25
Reacţia lui Răzvan Burleanu după ce Mirel Rădoi s-a înţeles cu Gigi Becali pentru a o prelua pe FCSB
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 3 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 4 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 5 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 6 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”