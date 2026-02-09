Răzvan Burleanu candidează pentru al patrulea mandat ca preşedinte al FRF! Când vor avea loc alegerile - Antena Sport

Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal se va desfăşura, miercuri, 18 martie, cu începere de la ora 11:00.
Evenimentul se va desfăşura la Casa Fotbalului, în Sala Nicolae Dobrin.
Alegerile pentru şefia FRF, pe 18 martie. Până acum Răzvan Burleanu e singurul candidat
Cu ocazia Adunării Generale din 18 martie vor fi organizate şi alegerile pentru preşedinţia FRF şi Comitetul Executiv al FRF.
Preşedintele Răzvan Burleanu şi-a anunţat candidatura pentru un nou mandat, al patrulea, la şefia FRF.
“Cred că funcţia de preşedinte nu mai este la fel de râvnită ca în trecut. Nu am informaţii despre un posibil contracandidat, dar ce pot întări este că funcţia de preşedinte nu mai este la fel de râvnită. Alte funcţii din cadrul FRF sunt acum mai râvnite: selecţioner, director tehnic, secretar general şi aşa mai departe. Pentru funcţia de preşedinte la nivelul FRF în primul rând ai nevoie de capacitate de a alinia toate interesele şi obiectivele, pe de-o parte ale fotbalului profesionist, pe de altă parte ale fotbalului amator şi să le poţi menţine permanent în echilibru, propunând în acelaşi timp o viziune foarte clară şi coerentă de dezvoltare.
În acelaşi timp, trebuie să ai şi o reputaţie foarte bună în piaţă, ca să te asiguri că menţii an de an veniturile Federaţiei la un nivel foarte înalt. De fiecare dată când vin în faţa dumneavoastră şi vă prezint iniţiative şi proiecte noi, fie un lot naţional intermediar sau o nouă competiţie, toate aceste proiecte necesită resurse financiare”, a declarat Burleanu luni.
Răzvan Burleanu a fost ales preşedinte al FRF în 2014, iar apoi reales în 2018 şi 2022.
