Coelho: “E important să stăm cu picioarele pe pământ!” Ce mesaj are pentru jucători înainte de finala din campionat

Universitatea Craiova a câştigat Cupa României după ce a învins Universitatea Cluj la loviturile de departajare, scor 6-5, miercuri seară, la Sibiu.

“Toată lumea merita acest trofeu, toţi omaneii din cadrul clubului, din oraş… meritau acest trofeu. În opinia mea chiar din timpul partidei meritam să câştigăm, dar s-a ajuns la penalty-uri.

Sentimentul este că fanii sunt alături de noi, toată lumea. Ne-au sprijinit. Mai facem şi noi greşeli, în meseria noastră. Eu cred că aici este un campionat foarte bun, şi în Cupă, jucători foarte buni.

Uneori spuneţi că sunt nervos?! Lumea trebuie să înţeleagă că în timpul meciurilor sunt emoţii. Cred că este personalitatea mea. Acesta este felul meu de a fi. Cel mai important este că îmi văd jucătorii fericiţi alături de familii. Sunt norocos că antrenez asemnea jucători, sunt mândru de ei.

E important să stăm cu picioarele pe pământ. Vine un meci greu, nu va fi uşor, dar încercăm să dăm tot ce putem”, a declarat tehnicianul oltenilor la Digi Sport.