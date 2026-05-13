Scandal înaintea finalei Cupei României: fanii au ameninţat cu neprezentarea la Univ. Craiova – U Cluj. Ce s-a întâmplat

Scandal înaintea finalei Cupei României, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Cele două se vor duela la Sibiu în această seară, de la ora 20:00.
Atmosfera este una tensionată în ziua partidei, date fiind nemulţumirile fanilor olteni, cu privire la organizarea lor în oraş.
Scandal înaintea finalei Cupei României, Universitatea Craiova – U Cluj
Neînţelegerile au apărut în privinţa zonelor în care se strâng fanii celor două echipe, notează gsp.ro. Cei de la U Cluj au fost deja prezenţi în Piaţa Mare din Sibiu, iar oltenii ar urma să meargă în Piaţa Gării şi în apropierea mall-ului din oraş.
Oltenii au solicitat să fie trataţi egal, înaintea finalei cu U Cluj. Aceştia au luat în calcul chiar neprezentarea la meci, dacă nu vor avea parte de condiţii identice precum cele ale clujenilor.
După calificarea în finală, U Cluj a depus o cerere oficială pentru ca punctul de adunare al suporterilor să fie în Piaţa Mare, aceasta fiind aprobată. Universitatea Craiova a cerut şi ea ca fanii să fie direcţionaţi către Piaţa Mică din Sibiu, însă cererea nu ar fi fost aprobată.
În jurul orei 12:00, a avut loc o şedinţă tehnică privind acest scandal dintre suporteri. Gruparea Mobilă de Jandarmi Braşov s-a opus cererii oltenilor, pentru moment, pe motiv ca nu ar avea la dispoziţie suficient personal pentru asigurarea ordinii.
Primarul din Sibiu a intervenit şi el şi a convocat o şedinţă de urgenţă. În cele din urmă, conform sursei citate anterior, sunt şanse ca oltenii să primească acceptul de a se strânge în Piaţa Mică din Sibiu, înaintea finalei. Aceştia au plecat deja de la Craiova, cu trenul, alături de Mihai Rotaru şi ceilalţi acţionari ai Universităţii Craiova.
- Alexandru Mitriţă, mesaj de susţinere pentru Universitatea Craiova, înaintea finalei cu U Cluj: “Aduceţi-ne Cupa”
- Mihai Rotaru, deplasare cu trenul la Sibiu pentru finala Cupei României. Fanii şi ceilalţi acţionari l-au însoţit
- U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Finala Cupei României, prima “bătălie”
- Ștefan Baiaram visează la transfer după ce va cuceri eventul cu Universitatea Craiova: „O să fie bine pentru mine”
- Filipe Coelho nu simte presiunea înaintea finalei cu U Cluj: „Dacă suntem aici, înseamnă că am muncit”