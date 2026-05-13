Scandal înaintea finalei Cupei României: fanii au ameninţat cu neprezentarea la Univ. Craiova – U Cluj. Ce s-a întâmplat

Scandal înaintea finalei Cupei României, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Cele două se vor duela la Sibiu în această seară, de la ora 20:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atmosfera este una tensionată în ziua partidei, date fiind nemulţumirile fanilor olteni, cu privire la organizarea lor în oraş.

Scandal înaintea finalei Cupei României, Universitatea Craiova – U Cluj

Neînţelegerile au apărut în privinţa zonelor în care se strâng fanii celor două echipe, notează gsp.ro. Cei de la U Cluj au fost deja prezenţi în Piaţa Mare din Sibiu, iar oltenii ar urma să meargă în Piaţa Gării şi în apropierea mall-ului din oraş.

Oltenii au solicitat să fie trataţi egal, înaintea finalei cu U Cluj. Aceştia au luat în calcul chiar neprezentarea la meci, dacă nu vor avea parte de condiţii identice precum cele ale clujenilor.

După calificarea în finală, U Cluj a depus o cerere oficială pentru ca punctul de adunare al suporterilor să fie în Piaţa Mare, aceasta fiind aprobată. Universitatea Craiova a cerut şi ea ca fanii să fie direcţionaţi către Piaţa Mică din Sibiu, însă cererea nu ar fi fost aprobată.