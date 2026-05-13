Scandal înaintea finalei Cupei României: fanii au ameninţat cu neprezentarea la Univ. Craiova – U Cluj. Ce s-a întâmplat

Viviana Moraru Publicat: 13 mai 2026, 13:54

Fanii Universităţii Craiova, în timpul unui meci/ Sport Pictures

Scandal înaintea finalei Cupei României, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Cele două se vor duela la Sibiu în această seară, de la ora 20:00.

Atmosfera este una tensionată în ziua partidei, date fiind nemulţumirile fanilor olteni, cu privire la organizarea lor în oraş.

Neînţelegerile au apărut în privinţa zonelor în care se strâng fanii celor două echipe, notează gsp.ro. Cei de la U Cluj au fost deja prezenţi în Piaţa Mare din Sibiu, iar oltenii ar urma să meargă în Piaţa Gării şi în apropierea mall-ului din oraş.

Oltenii au solicitat să fie trataţi egal, înaintea finalei cu U Cluj. Aceştia au luat în calcul chiar neprezentarea la meci, dacă nu vor avea parte de condiţii identice precum cele ale clujenilor.

După calificarea în finală, U Cluj a depus o cerere oficială pentru ca punctul de adunare al suporterilor să fie în Piaţa Mare, aceasta fiind aprobată. Universitatea Craiova a cerut şi ea ca fanii să fie direcţionaţi către Piaţa Mică din Sibiu, însă cererea nu ar fi fost aprobată.

În jurul orei 12:00, a avut loc o şedinţă tehnică privind acest scandal dintre suporteri. Gruparea Mobilă de Jandarmi Braşov s-a opus cererii oltenilor, pentru moment, pe motiv ca nu ar avea la dispoziţie suficient personal pentru asigurarea ordinii.

Primarul din Sibiu a intervenit şi el şi a convocat o şedinţă de urgenţă. În cele din urmă, conform sursei citate anterior, sunt şanse ca oltenii să primească acceptul de a se strânge în Piaţa Mică din Sibiu, înaintea finalei. Aceştia au plecat deja de la Craiova, cu trenul, alături de Mihai Rotaru şi ceilalţi acţionari ai Universităţii Craiova.

