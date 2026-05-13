Home | Fotbal | Ligue 1 | PSG, în formă maximă înaintea finalei UCL! Parizienii au câștigat titlul în Ligue 1

PSG, în formă maximă înaintea finalei UCL! Parizienii au câștigat titlul în Ligue 1

Daniel Işvanca Publicat: 13 mai 2026, 23:58

Comentarii
PSG, în formă maximă înaintea finalei UCL! Parizienii au câștigat titlul în Ligue 1

Jucătorii de la PSG / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Paris Saint Germain a cucerit din punct de vedere matematic titlul de campioană în Franța și este în formă maximă înainte de finala UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea antrenată de Luis Enrique s-a impus miercuri seară pe terenul celor de la Lens, scor 2-0 și și-a trecut în palmares al cincilea titlu consecutiv în Ligue 1.

Lens – PSG 0-2

Paris Saint Germain confirmă că este una dintre cele mai în formă echipe din lume la ora actuală, după ce și-a trecut în cont un nou titlu de campioană a Franței.

Finalista UEFA Champions League s-a impus cu scorul de 2-0 în disputa cu Lens. Primul gol al partidei a fost marcat în minutul 29 de Khvicha Kvaratskhelia, servit excelent de Ousmane Dembele, iar rezultatul final a fost stabilit în al patrulea minut de prelungire, de Mbaye.

Este al 14-lea titlu de campioană din istoria parizienilor și al cincilea la rând. Următorul obiectiv al acestora va fi cucerirea UEFA Champions League.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Medicul român alungat de sistem, care salvează vieţi la un spital de elită olandez. Aici s-a tratat Steve Jobs
Observator
Medicul român alungat de sistem, care salvează vieţi la un spital de elită olandez. Aici s-a tratat Steve Jobs
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Fanatik.ro
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
0:49 14 mai

VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
0:30 14 mai

Cristi Chivu, prima reacție după ce a cucerit eventul cu Inter: „Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată”
0:09 14 mai

Manchester City nu renunță la titlu! Victorie clară în disputa cu Crystal Palace
0:01 14 mai

Coelho: “E important să stăm cu picioarele pe pământ!” Ce mesaj are pentru jucători înainte de finala din campionat
23:50

Nicuşor Bancu se aşteată la un meci greu în campionat, cu U Cluj: “Vin să-şi ia revanşa”
23:42

Cristiano Bergodi aşteaptă paşii greşiţi ai oltenilor: “Presiunea e pe Craiova. Duminică nu vor fi penalty-uri”
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 3 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 4 FCSB ajunge la Comisia de Disciplină. Gigi Becali a numit antrenor preparatorul fizic de la echipă! 5 Luis Enrique s-a decis! Doi jucători, OUT de la PSG ca să-i facă loc unui atacant de vis 6 Scandal înaintea finalei Cupei României: fanii au ameninţat cu neprezentarea la Univ. Craiova – U Cluj. Ce s-a întâmplat
Citește și
Cele mai citite
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț