PSG, în formă maximă înaintea finalei UCL! Parizienii au câștigat titlul în Ligue 1

Paris Saint Germain a cucerit din punct de vedere matematic titlul de campioană în Franța și este în formă maximă înainte de finala UEFA Champions League.

Gruparea antrenată de Luis Enrique s-a impus miercuri seară pe terenul celor de la Lens, scor 2-0 și și-a trecut în palmares al cincilea titlu consecutiv în Ligue 1.

Lens – PSG 0-2

Paris Saint Germain confirmă că este una dintre cele mai în formă echipe din lume la ora actuală, după ce și-a trecut în cont un nou titlu de campioană a Franței.

Finalista UEFA Champions League s-a impus cu scorul de 2-0 în disputa cu Lens. Primul gol al partidei a fost marcat în minutul 29 de Khvicha Kvaratskhelia, servit excelent de Ousmane Dembele, iar rezultatul final a fost stabilit în al patrulea minut de prelungire, de Mbaye.

Este al 14-lea titlu de campioană din istoria parizienilor și al cincilea la rând. Următorul obiectiv al acestora va fi cucerirea UEFA Champions League.