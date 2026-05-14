Manchester City nu renunță la titlu! Victorie clară în disputa cu Crystal Palace

Daniel Işvanca Publicat: 14 mai 2026, 0:09

Jucătorii de la Manchester City / Profimedia

Manchester City continuă să spere la câștigarea titlului în Premier League, cu două etape rămase de disputat în acest sezon. Formația antrenată de Pep Guardiola s-a impus clar în duelul cu Crystal Palace, scor 3-0.

Deși jocul avea o importanță uriașă, tehnicianul „cetățenilor” a decis să înceapă disputa de pe teren propriu cu Cherki, Doku și Erling Haaland pe bancă.

Manchester City – Crystal Palace 3-0

Manchester City rămâne în cărți pentru lupta la titlu în Premier League, după victoria cu scorul de 3-0 obținută în fața celor de la Crystal Palace, în etapa cu numărul 36.

Semenyo (min. 32), Marmoush (min. 40) și Savinho (min. 84) au marcat cele trei goluri ale formației antrenate de Pep Guardiola, care rămâne la două puncte în spatele liderului Arsenal.

Cu două etape înainte de finalul sezonului, City mai are de jucat cu Bournemouth (deplasare) și Aston Villa (acasă). Până atunci, „cetățenii” vor avea de jucat și finala Cupei Angliei, cu Chelsea. Ei și-au trecut deja în palmares Cupa Ligii.

