Home | Fotbal | Răzvan Lucescu a aterizat la Bucureşti! Primele declaraţii despre tatăl lui: “E o situaţie complicată”
Video

Răzvan Lucescu a aterizat la Bucureşti! Primele declaraţii despre tatăl lui: "E o situaţie complicată"

Alex Masgras Publicat: 5 aprilie 2026, 22:49

Comentarii

Răzvan Lucescu / Antena Sport

Răzvan Lucescu a aterizat la Bucureşti. Antrenorul lui PAOK Salonic a revenit de urgenţă în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu. Antrenorul de 80 de ani este internat la Spitalul Universitar din Bucureşti şi se află în stare gravă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa lui Răzvan Lucescu a jucat duminică seară, la ora 19:00, împotriva lui Panathinaikos. După meciul care s-a încheiat 0-0, antrenorul lui PAOK a plecat imediat de la stadion şi s-a dus la aeroport, de unde a venit cu un avion privat.

“Ce aş putea să vorbesc? E o situaţie grea, complicată. Nu am mai multe detalii. Sunt oamenii de la spital care vă pot da toate explicaţiile. Eu nu ştiu să vă explic acum”, a declarat Răzvan Lucescu, la sosirea în ţară.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, despre starea lui Mircea Lucescu, că din păcate, este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.

”Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN.

Reclamă
Reclamă

Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
