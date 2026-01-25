Salariu de 3 milioane de euro pentru Gică Hagi. Negocieri în Grecia, Turcia şi Arabia Saudită - Antena Sport

Gică Hagi vrea să revină în antrenorat în acest an. A părăsit banca tehnică a Farului Constanţa şi caută un angajament în străinătate. Cel care se ocupă de găsirea unei echipe pentru “Rege” este Ioan Becali. Impresarul spune că l-a propus în Turcia, Grecia şi Arabia Saudită pe Hagi, dar încă nu există o ofertă clară pentru tehnicianul român. Totodată, Gică Hagi nu este dispus să antreneze fără un salariu de 3 milioane de euro pe an!

“L-am prezentat și eu la multe… Să-ți citesc un mesaj de la un om, Michael Emenalo, fostul director sportiv de la Chelsea, un nigerian care a jucat în Spania. La Chelsea, eu mergeam cu el, cu Mourinho, acum e în federația din Arabia Saudită și coordonează totul. Are multe relații și i-am dat un mesaj pe 15 ianuarie și i-am zis: «Prietene, la mulți ani! Ce faci? Avem ceva pentru Hagi? Ceva pentru vreun jucător?». Și îmi dă el răspuns: «Giovanni, an nou fericit! Acum sunt în Nigeria. Sunt la înmormântarea mamei mele. Nimic nou pentru Hagi și nici pentru jucători. Acest mercato este mult prea timid. Când voi avea ceva te voi anunța imediat». E un om foarte important în fotbalul saudit. Există și (n.r. – salarii de) 6-700.000 cum are Șumudică, dacă ești acolo jos. Bine, dar Hagi nu se duce jos. Hagi merge numai de la locurile 5-6 în sus, Al Ahli, Al Hilal. Nu pe 4, dar cel puțin 2,5-3 milioane”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Iona Becali a povestit că l-a propus inclusiv la Fenerbahce, dar şi în Grecia.

„În Grecia l-am propus la toate. La AEK, la Marinakis (n.r. – Evangelos Marinakis, patronul lui Olympiacos), la toate. În Turcia la fel. La Fenerbahce am încercat după plecarea lui Mourinho, nimic.

Directorul sportiv de la Al Qadsiah, care e echipa firmei care se ocupă de petrol și unde antrenor e Michel (n.r. – a fost până în decembrie 2025), care a jucat cu Hagi la Real Madrid, mi-a zis: «Giovanni, pot să vorbesc, cu relații, cu cutare, dar…»”, a mai spus impresarul, potrivit sursei menţionate.