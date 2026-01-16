Revine Gică Hagi? Anunţul făcut despre viitorul "Regelui": "Chiar vorbeam cu el" - Antena Sport

Gică Hagi a luat o pauză de la antrenorat în vară, atunci când a renunţat la banca tehnică a celor de la Farul Constanţa şi a rămas doar în conducere clubului. În locul său a venit Ianis Zicu, iar echipa se află pe locul 10 în Liga 1 după 21 de etape, la 5 puncte de locurile de play-off.
Ciprian Marica, acţionar şi el la Farul, a dezvăluit că a discutat recent cu Gică Hagi despre viitorul fostului mare jucător. Hagi şi-ar dori să revină în antrenorat, dar nu la echipa de la malul mării.
Gicp Hagi, pregătit să revină în antrenorat! Ciprian Marica: “Nu cred că se întoarce curând la Farul”
Marica este convins că Hagi şi-a încărcat bateriile şi are poftă de a antrena, dorind însă să o facă la o altă echipă:
“Nu cred că se întoarce curând la Farul. În altă parte? Sunt convins că vrea să antreneze și are poftă. Chiar vorbeam cu el. Pe lângă faptul că se ocupă de nepot acum și are activitate intensă, el vrea să antreneze”, a declarat Ciprian Marica, potrivit digisport.ro.
La finalul anului 2025, Gică Popescu a vorbit şi el, în exclusivitate pentru Antena Sport, despre revenirea lui Gică Hagi în antrenorat şi a dezvăluit că “Regele” îşi doreşte să se întoarcă pe banca tehnică după această pauză de care avea mare nevoie:
“Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.
Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget, dar nu banii fac rezultatele. Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an, Craiova, Rapid sau CFR Cluj. (n.r. dacă va reveni pe bancă) O va face cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, spunea Gică Popescu, pentru Antena Sport, la finalul lunii decembrie.
- Matteo Duțu semnează cu Dinamo: “Afacerea s-a făcut”. Fundașul, cel mai nou transfer al “câinilor”
- Daniel Bîrligea poate ajunge în Serie A! Anunțul făcut în Gazzetta dello Sport
- Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta”
- Probleme pentru FCSB la început de 2026! Cine sunt absenţii începutului de an
- Gigi Becali, un nou derapaj! Motivul incredibil pentru care a ironizat un jucător de la FCSB: “Eşti nebun?”