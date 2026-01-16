Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revine Gică Hagi? Anunţul făcut despre viitorul "Regelui": "Chiar vorbeam cu el" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Revine Gică Hagi? Anunţul făcut despre viitorul “Regelui”: “Chiar vorbeam cu el”

Revine Gică Hagi? Anunţul făcut despre viitorul “Regelui”: “Chiar vorbeam cu el”

Alex Masgras Publicat: 16 ianuarie 2026, 8:57

Comentarii
Revine Gică Hagi? Anunţul făcut despre viitorul Regelui: Chiar vorbeam cu el

Gică Hagi, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gică Hagi a luat o pauză de la antrenorat în vară, atunci când a renunţat la banca tehnică a celor de la Farul Constanţa şi a rămas doar în conducere clubului. În locul său a venit Ianis Zicu, iar echipa se află pe locul 10 în Liga 1 după 21 de etape, la 5 puncte de locurile de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciprian Marica, acţionar şi el la Farul, a dezvăluit că a discutat recent cu Gică Hagi despre viitorul fostului mare jucător. Hagi şi-ar dori să revină în antrenorat, dar nu la echipa de la malul mării.

Gicp Hagi, pregătit să revină în antrenorat! Ciprian Marica: “Nu cred că se întoarce curând la Farul”

Marica este convins că Hagi şi-a încărcat bateriile şi are poftă de a antrena, dorind însă să o facă la o altă echipă:

“Nu cred că se întoarce curând la Farul. În altă parte? Sunt convins că vrea să antreneze și are poftă. Chiar vorbeam cu el. Pe lângă faptul că se ocupă de nepot acum și are activitate intensă, el vrea să antreneze”, a declarat Ciprian Marica, potrivit digisport.ro.

La finalul anului 2025, Gică Popescu a vorbit şi el, în exclusivitate pentru Antena Sport, despre revenirea lui Gică Hagi în antrenorat şi a dezvăluit că “Regele” îşi doreşte să se întoarcă pe banca tehnică după această pauză de care avea mare nevoie:

Reclamă
Reclamă

“Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget, dar nu banii fac rezultatele. Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an, Craiova, Rapid sau CFR Cluj. (n.r. dacă va reveni pe bancă) O va face cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, spunea Gică Popescu, pentru Antena Sport, la finalul lunii decembrie.

O femeie din Bucureşti i-a furat iubitului ceasul de 175.000 de euro. Bunul de lux, nerecuperatO femeie din Bucureşti i-a furat iubitului ceasul de 175.000 de euro. Bunul de lux, nerecuperat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Nu i-a dat nicio şansă la viaţă. Mama din Alba care şi-a omorât bebeluşul a avut discernământ
Observator
Nu i-a dat nicio şansă la viaţă. Mama din Alba care şi-a omorât bebeluşul a avut discernământ
Tatuajul incredibil pe care și-l face Carlos Alcaraz, dacă se impune la Australian Open: „E cea mai mare țintă”
Fanatik.ro
Tatuajul incredibil pe care și-l face Carlos Alcaraz, dacă se impune la Australian Open: „E cea mai mare țintă”
11:20
Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: “Am foame de trofee”
11:09
Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: “Terapie de sănătate mentală”
10:41
Matteo Duțu semnează cu Dinamo: “Afacerea s-a făcut”. Fundașul, cel mai nou transfer al “câinilor”
10:15
VIDEORed Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier
10:14
Daniel Bîrligea poate ajunge în Serie A! Anunțul făcut în Gazzetta dello Sport
9:43
Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 3 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 4 Vestea momentului în Liga 1! Cătălin Cîrjan i-a dat răspunsul lui Metalist 1925 Harkov 5 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj 6 Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”