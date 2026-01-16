Revine Gică Hagi? Anunţul făcut despre viitorul "Regelui": "Chiar vorbeam cu el" - Antena Sport

Gică Hagi a luat o pauză de la antrenorat în vară, atunci când a renunţat la banca tehnică a celor de la Farul Constanţa şi a rămas doar în conducere clubului. În locul său a venit Ianis Zicu, iar echipa se află pe locul 10 în Liga 1 după 21 de etape, la 5 puncte de locurile de play-off.

Ciprian Marica, acţionar şi el la Farul, a dezvăluit că a discutat recent cu Gică Hagi despre viitorul fostului mare jucător. Hagi şi-ar dori să revină în antrenorat, dar nu la echipa de la malul mării.

Gicp Hagi, pregătit să revină în antrenorat! Ciprian Marica: “Nu cred că se întoarce curând la Farul”

Marica este convins că Hagi şi-a încărcat bateriile şi are poftă de a antrena, dorind însă să o facă la o altă echipă:

“Nu cred că se întoarce curând la Farul. În altă parte? Sunt convins că vrea să antreneze și are poftă. Chiar vorbeam cu el. Pe lângă faptul că se ocupă de nepot acum și are activitate intensă, el vrea să antreneze”, a declarat Ciprian Marica, potrivit digisport.ro.

La finalul anului 2025, Gică Popescu a vorbit şi el, în exclusivitate pentru Antena Sport, despre revenirea lui Gică Hagi în antrenorat şi a dezvăluit că “Regele” îşi doreşte să se întoarcă pe banca tehnică după această pauză de care avea mare nevoie: