Scene bizare în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf e aproape de semifinale: arbitrul s-a „apărat” cu cartonașul roșu

În jur de 40.000 de spectatori au venit să vadă prima manșă a sfertului de finală din Liga Campionilor Africii între Esperance Tunis și Al Ahly, din Egipt. Gazdele s-au impus cu 1-0, printr-un gol marcat de Mohamed Tougai, în minutul 73, din penalty.

Meciul a fost precedat de momente tensionate. În noaptea dinaintea meciului, fanii lui Esperance Tunis au luat cu asalt hotelul unde era cazată delegația lui Al Ahly, în ideea de a nu-i lăsa pe egipteni să se odihnească.

Gest neobișnuit al arbitrului, după Esperance Tunis – Al Ahly

La finalul meciului, protagonistul a devenit arbitrul senegalez Issa Sy. Acesta le-a acordat un penalty controversat gazdelor, după ce a văzut un henț în careu al egipteanului Mohamed Hany. Al Ahly a protestat vehement și a fost nemulțumită de prestația lui Sy. De altfel, clubul egiptean a făcut deja o reclamație la CAF în acest sens.

Imediat cum a fluierat finalul, arbitrul senegalez a făcut un gest ciudat, anticipând valul de proteste al oaspeților. S-a oprit, a scos cartonașul roșu și apoi a rămas nemișcat. Mesajul lui Issa Sy a fost clar: chiar dacă jocul s-a încheiat, oricine îl abordează va fi eliminat!

Altfel, Esperance Tunis, care a marcat în poarta lui Al Ahly pentru prima oară în ultimele opt meciuri directe, devine favorită pentru un loc în semifinale. Calificarea va fi decisă însă la returul din Egipt, care se va disputa vineri, 20 martie.