Arsenal – Atletico Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Prima finalistă din Champions League se decide la Londra

Arsenal și Atletico Madrid se întâlnesc pe Emirates Stadium în cea de-a doua manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, iar miza este una uriașă. Londonezii pot reveni în ultimul act al celei mai tari competiții europene intercluburi după 20 de ani, în timp ce Diego Simeone speră să își conducă echipa spre prima finală din 2016 încoace.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Arsenal și Atletico Madrid va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Arsenal – Atletico Madrid (LIVE TEXT, 22:00)

În prima manșă, pe Estadio Metropolitano, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1. Viktor Gyokeres a marcat din penalty în minutul 44 după o fază controversată, după care Julian Alvarez a restabilit egalitatea în minutul 56 tot de la punctul cu var.

Pe final, Arsenal a mai primit inițial un penalty la o intervenție a lui David Hancko asupra lui Eberechi Eze. Centralul Danni Makkelie și-a modificat însă decizia după intervenția VAR-ului.

Acum, cele două echipe care nu au reușit să câștige Liga Campionilor până acum au șansa să acceadă în finala care va avea loc la Budapesta. Arsenal are un singur ultim act în cont, cel din 2006 pierdut contra Barcelonei, în timp ce Atletico Madrid a jucat și ea două finale, ambele pierdute contra rivalei Real în 2014 și 2016.