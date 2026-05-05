Bogdan Stănescu Publicat: 5 mai 2026, 20:54

Un puşti-minune care ar putea face furori la Mondial, marele transfer dorit de Cristi Chivu pentru un nou titlu!

Cristi Chivu, după calificarea cu Inter în finala Cupei Italiei / Profimedia Images

Inter va “forţa” marea lovitură în mercato, transferul lui Nico Paz (21 de ani), jucător cotat la 65 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Real Madrid are o clauză de răscumpărare a lui Nico Paz, care evoluează la Como, de numai 9 milioane de euro. E foarte probabil ca Real să o activeze, dar Inter va încerca să obţină transferul tânărului argentinian-minune.

Nico Paz, marea ţintă a Interului pentru perioada de mercato!

Paz a evoluat deja în 8 meciuri pentru naţionala Argentinei, având un gol pentru campioana mondială. Paz a jucat 4 meciuri în preliminariile pentru Mondial, reuşind şi un assist, fiind de aşteptat să se afle în lotul Argentinei pentru World Cup 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Paz a jucat în ambele meciuri de pregătire ale Argentinei pentru Mondial, 2-1 cu Mauritania şi 5-0 cu Zambia. Cu Mauritania a marcat, ducând scorul la 2-0 pentru Argentina.

12 goluri şi 6 assist-uri are Nico Paz în cele 34 de meciuri în care a evoluat pentru Como în campionat, în acest sezon. Paz a avut o contribuţie majoră la succesul lui Como cu Fabregas pe bancă, echipa fiind pe locul 6 în campionat după 35 de etape.

Antonio Cassano (43 de ani), fost jucător al Interului, e de părere că, în cazul în care nerazzurrii vor reuşi să îl aducă pe Nico Paz, vor avea titlul asigurat şi în sezonul următor. Cassano l-a sfătuit pe Chivu şi să schimbe sistemul, să joace 4-3-1-2, faţă de acest 3-5-2 pe care l-a “moştenit” de la Simone Inzaghi.

“Dacă Inter va juca într-un sistem 4-3-1-2 anul viitor, cu Dumfries și Dimarco fundași laterali, Akanji și Bastoni în centru, un mijloc cu Barella, Calhanoglu și Zielinski, iar Nico Paz în spatele lui Thuram și Lautaro, atunci va primi titlul înaintea ca noul sezon măcar să înceapă. În poartă poate să fie oricine”, a declarat Antonio Conte, în podcast-ul Viva El Futbol.

