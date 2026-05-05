Home | Fotbal | Liga Campionilor | Credeați că ați văzut totul? Luis Enrique a făcut anunțul înainte de Bayern-PSG: „Nu am venit să ne apărăm”

Credeați că ați văzut totul? Luis Enrique a făcut anunțul înainte de Bayern-PSG: „Nu am venit să ne apărăm”

Sebastian Ujica Publicat: 5 mai 2026, 20:50

Comentarii
Credeați că ați văzut totul? Luis Enrique a făcut anunțul înainte de Bayern-PSG: Nu am venit să ne apărăm”

Luis Enrique / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Semifinala cu cele mai multe goluri din UEFA Champions League se pregătește de actul II. După 5-4 pentru PSG în tur, campioana Franței și a Europei vrea să obțină victoria și la returul cu Bayern.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PSG joacă a cincea semifinală în ultimele șapte sezoane și a treia consecutivă sub comanda lui Luis Enrique.

Luis Enrique vrea victoria și la Munchen

Paris Saint-Germain vrea să își apere trofeul, un lucru pe care doar Real Madrid a reușit să-l facă în era UEFA Champions League.

„Nu înseamnă mare lucru. Este doar un gol. Suntem pregătiți. Știm că Bayern Munchen poate reveni în meci și știm că putem marca și noi. Și, cu siguranță, nu suntem aici ca să ne apărăm. Vrem să câștigăm” a spus antrenorul de la Paris Saint-Germain.

„Bayern este cea mai puternică echipă pe care am întâlnit-o în acest sezon. Nu cred că returul de miercuri va fi diferit față de ce am văzut în tur. Nu cred că vreuna dintre echipe va accepta că cealaltă este mai bună. Mentalitatea noastră este să câștigăm fiecare meci. Nu trebuie să jucăm pentru un anumit rezultat, pentru că trebuie să câștigăm” a mai spus Luis Enrique.

Reclamă
Reclamă

Alături de Luis Enrique la conferința de presă a fost Warren Zaire-Emery: „A fost un meci nebun pentru noi. Jucăm fotbal ca să trăim astfel de momente. A fost unul dintre cele mai bune meciuri văzute în Liga Campionilor. Intensitatea, implicarea, golurile…A fost pur și simplu excepțional. Și ne așteptăm la același lucru și miercuri” a spus mijlocașul de 20 de ani.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii, şocaţi de preţurile de pe litoralul bulgăresc, după trecerea la euro. Cât costă o bere
Observator
Românii, şocaţi de preţurile de pe litoralul bulgăresc, după trecerea la euro. Cât costă o bere
Lovitură cruntă pentru fanii Stelei: omul acuzat că se opune promovării, posibil ministru al Apărării în viitorul Guvern!
Fanatik.ro
Lovitură cruntă pentru fanii Stelei: omul acuzat că se opune promovării, posibil ministru al Apărării în viitorul Guvern!
21:25

Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB: „Să ne ajute o săptămână”
21:25

Transferul oficial anunțat cu câteva ore înainte de Arsenal – Atletico! Clauză: 70 de milioane de euro
21:00

VideoJurnal Antena Sport | Aniversare în lacrimi
20:55

VideoJurnal Antena Sport | Nebunie în Bănie
20:54

Un puşti-minune care ar putea face furori la Mondial, marele transfer dorit de Cristi Chivu pentru un nou titlu!
20:54

Arsenal – Atletico Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Surpriza mare a lui Arteta în echipa de start
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”