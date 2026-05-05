Credeați că ați văzut totul? Luis Enrique a făcut anunțul înainte de Bayern-PSG: „Nu am venit să ne apărăm”

Semifinala cu cele mai multe goluri din UEFA Champions League se pregătește de actul II. După 5-4 pentru PSG în tur, campioana Franței și a Europei vrea să obțină victoria și la returul cu Bayern.

PSG joacă a cincea semifinală în ultimele șapte sezoane și a treia consecutivă sub comanda lui Luis Enrique.

Luis Enrique vrea victoria și la Munchen

Paris Saint-Germain vrea să își apere trofeul, un lucru pe care doar Real Madrid a reușit să-l facă în era UEFA Champions League.

„Nu înseamnă mare lucru. Este doar un gol. Suntem pregătiți. Știm că Bayern Munchen poate reveni în meci și știm că putem marca și noi. Și, cu siguranță, nu suntem aici ca să ne apărăm. Vrem să câștigăm” a spus antrenorul de la Paris Saint-Germain.

„Bayern este cea mai puternică echipă pe care am întâlnit-o în acest sezon. Nu cred că returul de miercuri va fi diferit față de ce am văzut în tur. Nu cred că vreuna dintre echipe va accepta că cealaltă este mai bună. Mentalitatea noastră este să câștigăm fiecare meci. Nu trebuie să jucăm pentru un anumit rezultat, pentru că trebuie să câștigăm” a mai spus Luis Enrique.