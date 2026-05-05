Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB: „Să ne ajute o săptămână”

Mihai Stoica a oferit noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că s-a mai purtat o discuție cu Elias Charalambous.
La fel ca prima dată, antrenorul cipriot a refuzat și de această dată să revină la formația alături de care a cucerit două titluri, în ultimele două sezoane.
Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB
Mihai Stoica speră ca Gigi Becali să poarte o discuție cu Elias Charalambous și să-l facă pe acesta să se răzgândească.
Perioada de 30 de zile pe care FCSB o avea la dispoziție pentru instalarea unui nou antrenor se apropie de final, iar MM a transmis că cipriotul ar putea sta pe banca roș-albaștrilor doar pentru o săptămână, pentru barajul de Conference League.
„Eu nu cred că vine Charalambous. Nimeni nu se opune să vină Pintilii, dar nu cred că vine Elias. Să dea Dumnezeu să-l sucească Gigi, dar din moment ce s-a mai purtat o discuţie şi a zis nu…
Nu ştiu exact ce gândeşte Elias. Era o chestie de o săptămână să ajute nişte prieteni la greu. Aveam nevoie de un antrenor cu licenţă care să ne ajute o săptămână”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
- Daniel Pancu, întrebat direct despre venirea la Rapid. Răspunsul categoric dat de antrenor: „Clauza poate fi plătită oricând”
- Reacţia lui Victor Angelescu după ce s-a scris că Daniel Pancu îl va înlocui la Rapid pe Costel Gâlcă!
- FCSB își schimbă și ea sigla, după Dinamo. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îmi place mult”
- Cele două variante pe care Neluţu Varga le are pentru înlocuirea lui Daniel Pancu, ce pleacă la Rapid!
- „Să fie bărbat și să-mi spună în față”. Neluțu Varga, reacție fermă despre plecarea lui Daniel Pancu la Rapid