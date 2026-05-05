Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB: „Să ne ajute o săptămână”

Mihai Stoica a oferit noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că s-a mai purtat o discuție cu Elias Charalambous.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La fel ca prima dată, antrenorul cipriot a refuzat și de această dată să revină la formația alături de care a cucerit două titluri, în ultimele două sezoane.

Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB

Mihai Stoica speră ca Gigi Becali să poarte o discuție cu Elias Charalambous și să-l facă pe acesta să se răzgândească.

Perioada de 30 de zile pe care FCSB o avea la dispoziție pentru instalarea unui nou antrenor se apropie de final, iar MM a transmis că cipriotul ar putea sta pe banca roș-albaștrilor doar pentru o săptămână, pentru barajul de Conference League.

„Eu nu cred că vine Charalambous. Nimeni nu se opune să vină Pintilii, dar nu cred că vine Elias. Să dea Dumnezeu să-l sucească Gigi, dar din moment ce s-a mai purtat o discuţie şi a zis nu…