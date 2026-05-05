Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB: „Să ne ajute o săptămână”

Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB: „Să ne ajute o săptămână”

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 21:25

Comentarii
Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB: Să ne ajute o săptămână”

Mihai Stoica / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mihai Stoica a oferit noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că s-a mai purtat o discuție cu Elias Charalambous.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La fel ca prima dată, antrenorul cipriot a refuzat și de această dată să revină la formația alături de care a cucerit două titluri, în ultimele două sezoane.

Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul dorit la FCSB

Mihai Stoica speră ca Gigi Becali să poarte o discuție cu Elias Charalambous și să-l facă pe acesta să se răzgândească.

Perioada de 30 de zile pe care FCSB o avea la dispoziție pentru instalarea unui nou antrenor se apropie de final, iar MM a transmis că cipriotul ar putea sta pe banca roș-albaștrilor doar pentru o săptămână, pentru barajul de Conference League.

Eu nu cred că vine Charalambous. Nimeni nu se opune să vină Pintilii, dar nu cred că vine Elias. Să dea Dumnezeu să-l sucească Gigi, dar din moment ce s-a mai purtat o discuţie şi a zis nu…

Reclamă
Reclamă

Nu ştiu exact ce gândeşte Elias. Era o chestie de o săptămână să ajute nişte prieteni la greu. Aveam nevoie de un antrenor cu licenţă care să ne ajute o săptămână”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii, şocaţi de preţurile de pe litoralul bulgăresc, după trecerea la euro. Cât costă o bere
Observator
Românii, şocaţi de preţurile de pe litoralul bulgăresc, după trecerea la euro. Cât costă o bere
Nicușor Dan împotriva lui Ilie Bolojan, noua luptă de pe scena politică? „Astăzi mingea este la președinte. Va deveni jucător”
Fanatik.ro
Nicușor Dan împotriva lui Ilie Bolojan, noua luptă de pe scena politică? „Astăzi mingea este la președinte. Va deveni jucător”
21:25

Transferul oficial anunțat cu câteva ore înainte de Arsenal – Atletico! Clauză: 70 de milioane de euro
21:00

VideoJurnal Antena Sport | Aniversare în lacrimi
20:55

VideoJurnal Antena Sport | Nebunie în Bănie
20:54

Un puşti-minune care ar putea face furori la Mondial, marele transfer dorit de Cristi Chivu pentru un nou titlu!
20:54

Arsenal – Atletico Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Surpriza mare a lui Arteta în echipa de start
20:50

Credeați că ați văzut totul? Luis Enrique a făcut anunțul înainte de Bayern-PSG: „Nu am venit să ne apărăm”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”