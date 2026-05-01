Echipa care a promovat în Serie A şi imediat s-a declanşat “nebunia”! Imagini spectaculoase

Echipa italiană Venezia a terminat la egalitate vineri, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Spezia, în etapa a 37-a din Serie B. Cu acest rezultat, Venezia este matematic promovată în Serie A. La Venezia a evoluat sezonul trecut portarul naţionalei, Ionuţ Radu (28 de ani). El a plecat la finalul sezonului trecut, după retrogradare, transferându-se în Spania, la Celta Vigo, unde a impresionat.

Venezia a condus cu 2-0 la Spezia, pe Stadio Alberto Pico, după golurile marcate de John Yeboah, în minutul 7 şi Richie Sagrado, în minutul 70. Chiar dacă gazdele au egalat în minutul 90, scorul final, 2-2, o duce pe Venezia la 79 de puncte, pe primul loc din Serie B. Astfel, Venezia este deja promovată în Serie A, înaintea ultimei etape. După fluierul de final al meciului, Yeboah a mers să sărbătorească alături de suporteri, un clip video cu el în mijlocul fanilor făcând furori pe reţelele sociale.

🔝🇪🇨 || Venezia FC vuelve a la Serie A con John Yeboah como su figura principal

El ecuatoriano abrió el marcador en el empate 2-2 ante Spezia. pic.twitter.com/jliKDIynnt

— TERADEPORTES (@Teradeportes) May 1, 2026

Venezia a promovat în Serie A! Se întoarce în prima ligă după numai un sezon petrecut în Serie B

Este şi succesul antrenorului Giovanni Stroppa, cel care în sezonul trecut a promovat cu Cremonese în Serie A.

Stroppa se află, de altfel, la a patra promovare în Serie A din întreaga carieră, după Crotone (2020), Monza (2022) şi deja menţionata Cremonese (2025).