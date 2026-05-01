Home | Fotbal | Serie A | Echipa care a promovat în Serie A şi imediat s-a declanşat “nebunia”! Imagini spectaculoase
VIDEO & FOTO

Bogdan Stănescu Publicat: 1 mai 2026, 20:10

Comentarii
galerie foto Galerie (8)

Yeboah, sărbătorind cu fanii Veneziei, după promovare / captura video X

Echipa italiană Venezia a terminat la egalitate vineri, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Spezia, în etapa a 37-a din Serie B. Cu acest rezultat, Venezia este matematic promovată în Serie A. La Venezia a evoluat sezonul trecut portarul naţionalei, Ionuţ Radu (28 de ani). El a plecat la finalul sezonului trecut, după retrogradare, transferându-se în Spania, la Celta Vigo, unde a impresionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Venezia a condus cu 2-0 la Spezia, pe Stadio Alberto Pico, după golurile marcate de John Yeboah, în minutul 7 şi Richie Sagrado, în minutul 70. Chiar dacă gazdele au egalat în minutul 90, scorul final, 2-2, o duce pe Venezia la 79 de puncte, pe primul loc din Serie B. Astfel, Venezia este deja promovată în Serie A, înaintea ultimei etape. După fluierul de final al meciului, Yeboah a mers să sărbătorească alături de suporteri, un clip video cu el în mijlocul fanilor făcând furori pe reţelele sociale.

Venezia a promovat în Serie A! Se întoarce în prima ligă după numai un sezon petrecut în Serie B

Este şi succesul antrenorului Giovanni Stroppa, cel care în sezonul trecut a promovat cu Cremonese în Serie A.

Stroppa se află, de altfel, la a patra promovare în Serie A din întreaga carieră, după Crotone (2020), Monza (2022) şi deja menţionata Cremonese (2025).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un trai decent în România. Nevoile de bază, aproape un lux
Observator
Românul care l-a impresionat pe Victor Pițurcă și poate ajunge la Barcelona sau Real Madrid: ”Sunt sigur că va reuși!”
Fanatik.ro
22:08

Mirel Rădoi, a doua înfrângere în două meciuri pe banca lui Gaziantep! Golaveraj devastator: 0-5!
21:55

Autobuze școlare la Campionatul Mondial 2026. Modul inedit prin care fanii vor „fenta” prețurile uriașe
21:53

LIVE TEXTCsikszereda – FCSB 0-0. Ciucanii au ratat cea mai mare ocazie a meciului!
21:52

Primul transfer pe care Mourinho îl va face la Real Madrid! Aduce pe Bernabeu un star de 110 milioane de euro!
21:37

Mihai Pintilii, replică fermă după atacul lui Mihai Stoica: „Cred că aveam decența să fac asta”
21:23

„Vă pot garanta asta”. Jose Mourinho, anunț despre posibila revenire la Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 2 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 3 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 4 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 5 FotoReacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani 6 FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi”
Citește și