Șeful lui Chivu s-a dus la Madrid să discute cu Florentino Perez: „Poate se întoarce cu un galactic!”

Vineri are loc o întâlnire importantă la Madrid între Florentino Perez și Beppe Marotta. Președintele lui Inter Milano a zburat către capitala Spaniei, acolo unde va avea loc sâmbătă un meci între legendele lui Real Madrid și cele ale lui Inter Milano.
Însă această întâlnire reprezintă și o oportunitate de a negocia mutări între cele două cluburi.
Marotta și Perez, față în față
Cei de la Sportmediaset scriu că relația dintre Florentino Perez și Beppe Marotta rămâne excelentă în ciuda faptului că Real a trecut peste negocieri în cazul Dumfries și a plătit direct clauza. Discuția între cei doi șefi de club cu privire la transferuri ar urma să fie legată de cine ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu.
„Este imposibil de crezut că nu va exista o discuție despre transferuri. Iar transferul lui Dumfries poate ajuta pentru ca Perez să ofere informații despre jucătorii de care The Special One nu este interesat. Cu siguranță, nu Nico Paz. Acesta fie va fi păstrat de Mourinho sau trimis împrumut la Como.
Dar sunt alți jucători care s-ar potrivi pentru ceea ce caută Cristi Chivu încă de vara trecută, un jucător diferit față de ce are Inter în actuala echipă. Și există multe nume posibile: Rodrygo? Arda Guler? Brahim Diaz? Mastantuono? Endrick? Cine știe? Poate că Marotta se va întoarce la Milano cu un nume interesant în buzunar” scriu jurnaliștii italieni.
Duelul legendelor
Dacă cei de la Real Madrid nu au anunțat lotul integral pentru partida legendelor Real vs Inter, doar că printre acestea se vor afla Roberto Carlos, Santiago Solari, Francisco Pavon sau Alfonso Perez, în schimb Inter a prezentat pe site-ul oficial tot lotul.
Portari : Francesco Toldo, Sébastien Frey, Paolo Orlandoni
Fundași: Javier Zanetti, Fabio Galante, Lucio, Maicon, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Davide Santon
Mijlocași: Fredy Guarin, Emre, Andy van der Meyde, David Pizarro, Esteban Cambiasso, Borja Valero, Joel Obi, Giorgos Karagounis, Antonio Candreva, Hernanes
Atacanți: Victor Obinna, Giampaolo Pazzini, Goran Pandev, David Suazo, Rodrigo Palacio
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