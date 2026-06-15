Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!”

FCSB l-a readus la echipă pe Thomas Neubert, la doar trei luni după ce preparatorul fizic și-a reziliat contractul.
Thomas Neubert se afla în negocieri şi cu Rapid, dar în cele din urmă a ales să se întoarcă la FCSB, după o discutient decisivă cu Gigi Becali.
”Am discutat și cu Rapid, am fost acolo (n.r. la baza de pregătire) cu Daniel Pancu. Îmi place foarte mult de el, am mare respect pentru Pancu”, a spus Neubert pentru digisport.ro
Preparatorul fizic a plecat de la formația roș-albastră după instalarea lui Mirel Rădoi, care a venit cu propriul său staff tehnic. Neamțul a refuzat atunci să meargă la echipa a doua a FCSB-ului, motiv pentru care a decis să se despartă de tot de echipă.
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