Home | Fotbal | Liga 1 | Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!”

Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!”

Radu Constantin Publicat: 15 iunie 2026, 11:51

Comentarii
Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. Am respect pentru Pancu!

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB l-a readus la echipă pe Thomas Neubert, la doar trei luni după ce preparatorul fizic și-a reziliat contractul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Thomas Neubert se afla în negocieri şi cu Rapid, dar în cele din urmă a ales să se întoarcă la FCSB, după o discutient decisivă cu Gigi Becali.

”Am discutat și cu Rapid, am fost acolo (n.r. la baza de pregătire) cu Daniel Pancu. Îmi place foarte mult de el, am mare respect pentru Pancu”, a spus Neubert pentru digisport.ro

Preparatorul fizic a plecat de la formația roș-albastră după instalarea lui Mirel Rădoi, care a venit cu propriul său staff tehnic. Neamțul a refuzat atunci să meargă la echipa a doua a FCSB-ului, motiv pentru care a decis să se despartă de tot de echipă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
Observator
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
Campionatul Mondial 2026, turneul unde pauza de hidratare costă milioane de dolari
Fanatik.ro
Campionatul Mondial 2026, turneul unde pauza de hidratare costă milioane de dolari
11:51

Manuel Neuer dă cărţile pe faţă după 7-1 cu Curacao: “Totul este posibil cu această echipă”
11:15

Simona Halep anunță “o altă etapă” în viața ei după retragere: “A venit timpul”
10:50

Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul
10:19

De ce a înflorit Hamilton
10:06

Cum au vrut CFR Cluj și Rapid să “deturneze” transferul lui Darius Olaru
9:51

Reacția lui Justin Trudeau, după ce a fost numit “trădător” pentru că a lipsit de la ceremonia de deschidere a CM din SUA
Vezi toate știrile
1 O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali 2 Revenire la FCSB. Se întoarce după trei luni! Gigi Becali a bătut palma cu el 3 VideoN-a durat mult! Noua regulă din fotbal a fost „ocolită”: tactica genială cu care a păcălit arbitrul 4 Universitatea Cluj a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul a fost prezentat oficial 5 Record absolut în Australia – Turcia! Nestory Irankunda a intrat direct în istorie 6 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat astaMeciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta