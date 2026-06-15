Didier Deschamps a spus cine e principala favorită la câştigarea Cupei Mondiale!

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps (57 de ani), a susţinut că Spania e principala favorită la câştigarea Cupei Mondiale, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena.

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Franţa debutează la Mondial marţi, de la ora 22:00, împotriva Senegalului, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Didier Deschamps: “Spania e favorita clară la acest Mondial”

„Franța, la fel ca alte șase sau șapte națiuni, are în mod firesc obiectivul de a câștiga titlul, dar drumul de urmat este lung și dificil”, a declarat Deschamps, câștigător al Cupei Mondiale ca jucător, în 1998, când era căpitanul Les Bleus și apoi ca selecţioner, în 2018.

„Evident, Franța are potențialul de a concura la cel mai înalt nivel, având în vedere rezultatele din recentele Cupe Mondiale”, a subliniat Deschamps.

Franţa are un lot plin de vedete la Mondialul din această vară, din care fac parte Kylian Mbappe, actualul Balon de Aur Ousmane Dembele și extrema lui Bayern München, Michael Olise.