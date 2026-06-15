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Didier Deschamps a spus cine e principala favorită la câştigarea Cupei Mondiale!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 iunie 2026, 20:13

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Didier Deschamps a spus cine e principala favorită la câştigarea Cupei Mondiale!

Selecţionerul naţionalei Franţei, Didier Deschamps, la un meci / Profimedia Images

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Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps (57 de ani), a susţinut că Spania e principala favorită la câştigarea Cupei Mondiale, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena.

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Franţa debutează la Mondial marţi, de la ora 22:00, împotriva Senegalului, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Didier Deschamps: “Spania e favorita clară la acest Mondial”

Franța, la fel ca alte șase sau șapte națiuni, are în mod firesc obiectivul de a câștiga titlul, dar drumul de urmat este lung și dificil”, a declarat Deschamps, câștigător al Cupei Mondiale ca jucător, în 1998, când era căpitanul Les Bleus și apoi ca selecţioner, în 2018.

Evident, Franța are potențialul de a concura la cel mai înalt nivel, având în vedere rezultatele din recentele Cupe Mondiale”, a subliniat Deschamps.

Franţa are un lot plin de vedete la Mondialul din această vară, din care fac parte Kylian Mbappe, actualul Balon de Aur Ousmane Dembele și extrema lui Bayern München, Michael Olise.

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Am mulți jucători de top, dar pentru mulți dintre ei acesta va fi primul lor Campionat Mondial. Nu voi spune că Franța este mai puternică decât alte echipe, dar Spania este favorita clară”, a declarat Deschamps.

Acest prim meci este foarte important. A începe cu o victorie într-o grupă de patru echipe este ideal; acesta este întotdeauna scopul înainte de primul meci.

Dar aspectul emoțional este cel pe care nu-l putem măsura. Jucătorii pot deveni tensionați din cauza atmosferei meciului”, a subliniat selecţionerul Franţei.

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Senegal a uimit-o pe campioana en-titre, Franța, în meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2002. Deschamps a spus că echipa sa nu va fi luată prin surprindere de data aceasta.

Senegal este un adversar de un nivel foarte, foarte înalt. Avem aceleași așteptări și același respect ca și pentru alți adversari, dar cunosc potențialul Senegalului”, a spus el.

Sunt printre cele mai bune echipe din Africa și din lume. Știm la ce să ne așteptăm în acest meci de deschidere”, a adăugat Deschamps.

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