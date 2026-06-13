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Mână de ajutor pentru Inter! Jucătorul dorit insistent de Chivu a primit vestea de la clubul său

Andrei Nicolae Publicat: 13 iunie 2026, 9:33

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Mână de ajutor pentru Inter! Jucătorul dorit insistent de Chivu a primit vestea de la clubul său

Cristi Chivu / Getty Images

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Inter are mai multe “ținte” în această perioadă de mercato, una dintre ele fiind Curtis Jones, mijlocașul celor de la Liverpool. Dacă până acum oferta pusă pe masă de “nerazzurri” nu a coincis cu cerințele “cormoranilor”, e posibil ca datele problemei să se schimbe după ultima decizie luată de Andoni Iraola, noul manager de pe Anfield.

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Cristi Chivu își pregătește al doilea sezon pe banca lui Inter după ce în primul a câștigat atât campionatul, cât și Cupa Italiei. Antrenorul român care va deveni manager după semnarea noului contract va avea un cuvânt mai important asupra transferurilor, iar unul dintre jucătorii de care este “obsedat”, așa cum notează italienii, este Curtis Jones.

Andoni Iraola i-a arătat lui Curtis Jones “ușa din spate”

Zvonurile legate de venirea lui Jones la Inter există de ceva timp, însă până acum nu s-a materializat nimic concret, asta pentru că Liverpool cere 30 de milioane de euro, în timp ce Inter pune la bătaie doar 20. Totuși, este posibil ca formația din Merseyside să își mai reducă din pretenții după o decizie luată de Andoni Iraola.

Noul antrenor al “cormoranilor” nu îl vede pe Curtis Jones o parte importantă din proiectul său și mai mult decât atât, ar vrea să aducă de la Bournemouth, fostul său club, un jucător ce prezintă calități similare cu ale fotbalistlui “țintit” de Inter, pe Alex Scott.

În cazul în care mutarea respectivă s-ar materializa, șansele ca Liverpool să ceară mai puțin pe Curtis Jones cresc, potrivit tuttomercatoweb.com. Chiar și dacă acest lucru nu se va întâmpla totuși, faptul că Iraola nu îl vede pe mijlocașul de 25 de ani în proiectul său poate cântări enorm.

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Contractul lui Jones expiră în 2027, astfel că dacă echipa din Premier League nu îl va vinde în vară sau în iarnă, îl va pierde pe gratis. În acest sezon, fotbalistul lui Liverpool a adunat trei goluri și trei pase decisive în 49 de meciuri.

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