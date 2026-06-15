Darius Olaru se îmbogăţeşte în Belgia! Salariul pe care îl va primi la Union SG

Darius Olaru a plecat de la FCSB şi urmează devină noul jucător al celor de la Union Saint-Gilloise, acolo unde va avea un salariu mai mult decât dublu faţă de cel încasat la formaţia patronată de Gigi Becali.

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Mijlocaşul o să aducă în contul celor de la FCSB nu mai puţin de 3 milioane de euro, asta după ce bucureştenii au decis să reducă din pretenţii, fiind la un moment dat cotat la 5 milioane de euro.

Ce salariu o să încaseze Darius Olaru după transferul la Union Saint-Gilloise

Transferat de FCSB de la Gaz Metan Mediaş, Darius Olaru a stat în curtea formaţiei roş-albastre nu mai puţin de 6 ani, timp în care a fost de două ori campion al Ligii 1. Acesta a fost considerat de specialişti ca fiind un motor pentru gruparea bucureşteană, mai ales datorită travaliului său impresionat.

Evoluţiile din ce în ce mai bune pentru Darius Olaru au adus în cele din urmă transferul în străinătate, iar mijlocaşul urmează să semneze cu Union Saint-Gilloise, fiind convins de un salariu consistent, care se va ridica la 800.000 de euro, venit ce o să-l propulseze printre cei mai bine plătiţi jucători din lotul grupării belgiene. În comparaţie, mijlocaşul câştiga la FCSB nu mai puţin de 300.000 de euro anual, iar acum creşterea o să fie una exponenţială pentru el, notează prosport.

Union Saint-Gilloise, echipă de Champions League

Echipa la care Darius Olaru urmează să ajungă a evoluat în ultimul sezon de Champions League, în faza grupei principale, şi are şansa să repete această performanţă, pentru că a terminat pe locul 2 în campionatul Belgiei şi o să fie pe ruta non-campioanelor, în preliminarii.