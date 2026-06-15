“Toți japonezii arată la fel”. Van der Vaart, declarație controversată după primul meci al Olandei de la Mondial

Rafael van der Vaart, fostul mijlocaș olandez cu 109 selecții la echipa națională, a avut o remarcă extrem de controversată după ce țara sa a remizat cu Japonia în primul meci disputat la Cupa Mondială din 2026. Batavii au condus în două rânduri, însă au fost egalați de fiecare dată, niponii reușind să stabilească scorul final în minutul 89.

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Olanda și Japonia au oferit duminică seara un meci extrem de spectaculos în prima etapă de la Cupa Mondială, încheiat cu scorul de 2-2. Echipa lui Ronald Koeman a scăpat printre degete victoria, în contextul în care a fost egalată în minutul 89 după ce Daichi Kamada a înscris cu o lovitură de cap din corner.

Remarca rasistă făcută de Rafael van der Vaart după Olanda – Japonia 2-2

Partida disputată la Texas a fost ulterior analizată într-un studio unde a fost prezent și Rafael van der Vaart, care a găsit vinovatul pentru reușita încasată de țara sa aproape de final, și anume Micky van de Ven. Când a vorbit despre gol, fostul mijlocaș a făcut o remarcată ce poate fi interpretată drept rasistă.

Van der Vaart a spus că motivul pentru care van de Ven nu a putut să stea lângă omul său este acela că toți jucătorii Japoniei seamănă între ei. Imediat după, fostul jucător a ținut să spună că a făcut declarația respectivă în glumă.

“Micky van de Ven ar fi trebuit să se apere mai bine la cornerul japonezilor. Jucătorul care a înscris cu capul a fost complet nemarcat. Deși toți (n.r. din Japonia) arată la fel, deci… A fost o glumă, apropo. Îmi e frică să spun orice în ziua de azi“, a spus fostul mijlocaș batav în timpul emisiunii.