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OFICIAL | Maurizio Sarri a plecat de la Lazio şi a semnat tot în Serie A

Mihai Alecu Publicat: 15 iunie 2026, 18:38

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OFICIAL | Maurizio Sarri a plecat de la Lazio şi a semnat tot în Serie A

Maurizio Sarri a acceptat oferta celor de la Atalanta. Foto: Getty Images

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Antrenor la Lazio în ultimul sezon din Serie A, Maurizio Sarri a fost dorit de Napoli însă a preferat o altă ofertă venită din campionatul Italiei.

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Maurizio Sarri este noul antrenor al echipei Atalanta Bergamo, a anunţat luni clubul lombard, care a încheiat pe locul 7 ultima ediţie de Serie A şi va juca în Conference League, informează site-ul Football Italia.

Maurizio Sarri a plecat de la Lazio şi a ajuns la Atalanta

Sarri, în vârstă de 67 de ani, soseşte cu un CV bogat: peste 800 de meciuri ca antrenor în fotbalul profesionist, o Europa League cu Chelsea, un Scudetto cu Juventus şi trei sezoane consecutive în care a doborât recordul de puncte al lui Napoli.

El a ajuns cu Lazio în finala Cupei Italiei în sezonul trecut, pierdută în faţa lui Inter Milano, formaţia pregătită de Cristian Chivu. Într-un alt mandat, el a dus-o pe Lazio în optimile de finală ale Ligii Campionilor din sezonul 2023/24.

Sarri l-a înlocuit pe Raffaele Palladino la Atalanta

Numirea la Atalanta reprezintă şi o reîntâlnire cu directorul sportiv Cristiano Giuntoli, cu care Sarri a lucrat îndeaproape la Napoli, între 2015 şi 2018. Acel parteneriat a produs unele dintre cele mai palpitante meciuri de fotbal pe care le-a văzut fotbalul italian în era modernă, iar Atalanta speră că magia va opera din nou.

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Clubul din Bergamo l-a demis săptămâna trecută pe antrenorul Raffaele Palladino. Acesta fusese numit pe 11 noiembrie, când l-a înlocuit pe Ivan Juric, care a fost concediat după ce a acumulat doar 13 puncte în primele 11 etape din Serie A. Atalanta a jucat în Liga Campionilor în sezonul trecut, notează agerpres.

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