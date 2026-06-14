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Ruben Amorim revine pe banca tehnică! Va fi rivalul lui Cristi Chivu în Serie A

Daniel Işvanca Publicat: 14 iunie 2026, 15:40

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Ruben Amorim revine pe banca tehnică! Va fi rivalul lui Cristi Chivu în Serie A

Ruben Amorim / Profimedia

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Ruben Amorim este gata să își facă revenirea pe banca tehnică, la mai bine de șase luni de la momentul despărțirii de Manchester United. Tehnicianul portughez a fost convins să semneze în Serie A.

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Concret, tehnicianul va fi adversarul lui Cristi Chivu în campionatul Italiei, după ce a ajuns la un acord cu cei de la AC Milan, acolo unde îl va înlocui pe Massimiliano Allegri.

Ruben Amorim, acord cu AC Milan

Ruben Amorim este la doar un pas de a semna contractul cu AC Milan. Rămasă fără antrenor după despărțirea de Massimiliano Allegri, multipla campioană a Italiei a ajuns la un acord cu tehnicianul portughez.

Liber de contract de mai bine de șase luni, după ce și-a încheiat socotelile cu Manchester United, Amorim mai are de primit un singur acord înainte de a fi prezentat oficial în Serie A.

Jurnalistul italian Nicolo Schira anunță că Ruben Amorim va semna un contract valabil până în vara anului 2029, urmând să încaseze un salariu anual de patru milioane de euro.

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