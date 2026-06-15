Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța

Farul Constanţa anunţă că a ajuns la un acord cu jucătorul francez cu origini algeriene Eddy Sylvestre Negadi, un mijlocaş ofensiv care a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani.

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Născut la 29 august 1999, la Aubagne (cartierul general al Legiunii străine), unde a evoluat la centrul de copii şi juniori între 2010-2012, Eddy Sylvestre a fost remarcat de Olympique Marseille, unde şi-a continuat perioada de juniorat până în 2016, iar apoi a debutat pentru echipa secundă a clubului din Marsilia. În sezonul 2025/2026 a evoluat pentru USL Dunkerque, în Ligue 2.

În carieră a mai jucat pentru Marseille B, OGC Nice B, Nice, Auxerre, Standard Liege, Pau FC, Grenoble, Dunkerque. Are 153 partide disputate în Ligue 2, dar şi 10 meciuri în Ligue 1 în tricoul lui Nice.