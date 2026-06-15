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Ioan Ovidiu Sabău, prezentat oficial la Farul! Gică Popescu: “L-am dorit de mult timp”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 iunie 2026, 18:50

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Ioan Ovidiu Sabău, prezentat oficial la Farul! Gică Popescu: L-am dorit de mult timp

Ioan Ovidiu Sabău, la prezentarea oficială la Farul / Facebook Farul

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Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a fost prezentat oficial la Farul. Tehnicianul era liber de contract din 18 octombrie 2025, când s-a despărţit de U Cluj.

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Farul s-a salvat dramatic de la retrogradare în sezonul trecut, la loviturile de departajare, cu Chindia.

Ioan Ovidiu Sabău, prezentat oficial la Farul

“L-am dorit de mult timp pe Neluțu Sabău, suntem bucuroși că am reușit și va avea tot sprijinul nostru”, a declarat acţionarul majoritar al Farului, Gică Popescu, ce are şi funcţia de preşedinte la clubul constănţean.

“Acest nou început vine pe o bază de valoare, profesionalim, de încredere pe care ne-o dă că putem face lucruri mari”, a declarat vicepreşedintele Farului, Tiberiu Curt.

“Este o reconstrucție pe care trebuie să o facem împreună și vreau să am satisfacția ca echipa să se exprime foarte bine, că va crește, că va avea identitate, iar jucătorii să se identifice cu această echipă și toți să fim responsabili”, a declarat noul antrenor al Farului, Ioan Ovidiu Sabău.

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Ioan Ovidiu Sabău le-a antrenat în carieră pe U Cluj, Gaz Metan, Gloria Bistriţa, FC Timişoara, FCM Târgu Mureş, Rapid, ASA Târgu Mureş şi, din nou, pe U Cluj.

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