Şoc în Cupa Franţei. PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată de rivala din oraş - Antena Sport

PSG, deţinătoarea trofeului, a fost eliminată luni din Cupa Franţei la fotbal, în şaisprezecimile de finală, fiind învinsă la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de rivala locală Paris FC, care revenit în Ligue 1 în acest sezon, după o aşteptare de 46 de ani.
Oaspeţii au înscris golul victoriei în repriza secundă a meciului de pe Parc des Princes, prin Jonathan Ikone (74).
PSG, campioana en titre a Franţei şi a Europei, a dominat întâlnirea şi a avut numeroase ocazii de a marca, însă nu l-au putut învinge pe portarul Obed Nakmbadio, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.
Acest eşec suprinzător s-a produs la patru zile după ce PSG a cucerit Supercupa Franţei, la loviturile de departajare, în faţa formaţiei Olympique Marseille, în Kuweit.
Echipa pregătită de antrenorul Luis Enrique vine după un an 2025 istoric, în are PSG a cucerit şase trofee (Ligue 1, Cupa Franţei, Trofeul Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală) din şapte posibile (finala Cupei Mondiale a Cluburilor, pierdută în faţa englezilor de la Chelsea).
Rezultate înregistrate în şaisprezecimile de finală ale Cupei Franţei:
Sâmbătă
- CA Montreuil (R1) – (+) Amiens (L2) 2-4
- US Orleans (Nat) – (+) AS Monaco (L1) 1 – 3
- Bastia (L2) – (+) Troyes (L2) 0-2
- Angers (L1) – (+) FC Toulouse (L1) 5-6 după lovituri de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)
- Le Puy (Nat) – (+) Stade Reims (L2) 0-3 la lovituri de departajare (0-0 la finalul timpului regulamentar)
- Hauts Lyonnais (N3) – (+) Lorient (L1) 1-3
- Istres (N2) – (+) Laval (L2) 0-2
- US Avranches (N2) – (+) RC Strasbourg (L1) 0-6
Duminică
- Sochaux (Nat) – (+) RC Lens (L1) 0-3
- Nantes (L1) – (+) OGC Nice (L1) 3-5 la lovituri de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)
- (+) Le Mans (L2) – Nancy (L2) 4-1 la lovituri de departajare (0-0 la finalul timpului regulamentar)
- FC Metz (L1) – (+) Montpellier (L2) 0-4
- Chantilly (N2) – (+) Rennes (L1) 1-3
- Lille OSC (L1) – (+) Olympique Lyon (L1) 1-2
Luni
- Paris Saint-Germain (L1) – Paris FC (L1) 0-1
Marţi se dispută partida Bayeux (R1) – Olympique Marseille (L1).
Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza următoare a competiţiei.
