Şoc în Cupa Franţei. PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată de rivala din oraş - Antena Sport

PSG, deţinătoarea trofeului, a fost eliminată luni din Cupa Franţei la fotbal, în şaisprezecimile de finală, fiind învinsă la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de rivala locală Paris FC, care revenit în Ligue 1 în acest sezon, după o aşteptare de 46 de ani.

Oaspeţii au înscris golul victoriei în repriza secundă a meciului de pe Parc des Princes, prin Jonathan Ikone (74).

PSG, campioana en titre a Franţei şi a Europei, a dominat întâlnirea şi a avut numeroase ocazii de a marca, însă nu l-au putut învinge pe portarul Obed Nakmbadio, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Acest eşec suprinzător s-a produs la patru zile după ce PSG a cucerit Supercupa Franţei, la loviturile de departajare, în faţa formaţiei Olympique Marseille, în Kuweit.

Echipa pregătită de antrenorul Luis Enrique vine după un an 2025 istoric, în are PSG a cucerit şase trofee (Ligue 1, Cupa Franţei, Trofeul Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală) din şapte posibile (finala Cupei Mondiale a Cluburilor, pierdută în faţa englezilor de la Chelsea).