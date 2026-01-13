Şoc în Cupa Franţei. PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată de rivala din oraş - Antena Sport

Închide meniul
Şoc în Cupa Franţei. PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată de rivala din oraş

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 8:44

PSG, eliminată de Paris FC din Cupa Franţei/ Profimedia

PSG, deţinătoarea trofeului, a fost eliminată luni din Cupa Franţei la fotbal, în şaisprezecimile de finală, fiind învinsă la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de rivala locală Paris FC, care revenit în Ligue 1 în acest sezon, după o aşteptare de 46 de ani.

Oaspeţii au înscris golul victoriei în repriza secundă a meciului de pe Parc des Princes, prin Jonathan Ikone (74).

PSG, campioana en titre a Franţei şi a Europei, a dominat întâlnirea şi a avut numeroase ocazii de a marca, însă nu l-au putut învinge pe portarul Obed Nakmbadio, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Acest eşec suprinzător s-a produs la patru zile după ce PSG a cucerit Supercupa Franţei, la loviturile de departajare, în faţa formaţiei Olympique Marseille, în Kuweit.

Echipa pregătită de antrenorul Luis Enrique vine după un an 2025 istoric, în are PSG a cucerit şase trofee (Ligue 1, Cupa Franţei, Trofeul Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală) din şapte posibile (finala Cupei Mondiale a Cluburilor, pierdută în faţa englezilor de la Chelsea).

Rezultate înregistrate în şaisprezecimile de finală ale Cupei Franţei:

Sâmbătă

  • CA Montreuil (R1) – (+) Amiens (L2) 2-4
  • US Orleans (Nat) – (+) AS Monaco (L1) 1 – 3
  • Bastia (L2) – (+) Troyes (L2) 0-2
  • Angers (L1) – (+) FC Toulouse (L1) 5-6 după lovituri de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)
  • Le Puy (Nat) – (+) Stade Reims (L2) 0-3 la lovituri de departajare (0-0 la finalul timpului regulamentar)
  • Hauts Lyonnais (N3) – (+) Lorient (L1) 1-3
  • Istres (N2) – (+) Laval (L2) 0-2
  • US Avranches (N2) – (+) RC Strasbourg (L1) 0-6

Duminică

Prognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu vreme foarte rece se prelungeștePrognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu vreme foarte rece se prelungește
  • Sochaux (Nat) – (+) RC Lens (L1) 0-3
  • Nantes (L1) – (+) OGC Nice (L1) 3-5 la lovituri de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)
  • (+) Le Mans (L2) – Nancy (L2) 4-1 la lovituri de departajare (0-0 la finalul timpului regulamentar)
  • FC Metz (L1) – (+) Montpellier (L2) 0-4
  • Chantilly (N2) – (+) Rennes (L1) 1-3
  • Lille OSC (L1) – (+) Olympique Lyon (L1) 1-2

Luni

  • Paris Saint-Germain (L1) – Paris FC (L1) 0-1

Marţi se dispută partida Bayeux (R1) – Olympique Marseille (L1).

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza următoare a competiţiei.

