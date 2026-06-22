Steaua transferă din Liga Campionilor! Două mutări de ultimă oră la echipa lui Oprița: „A fost în lot la meciul cu Chelsea”

Steaua București își construiește lotul pentru sezonul viitor din Liga a 2-a. „Militarii” i-au adus deja pe Alexandru Dinu, Javi Grillo, Ionuț Coadă, Tudor Crâng și Sekou Camara, care au și jucat în primul amical al verii, pe care Steaua l-a câștigat cu 2-1 în fața celor de la CSL Ștefănești.
În plus, Daniel Oprița a anunțat astăzi încă două transferuri spectaculoase, în exclusivitate pentru Antena Sport: fundașul central spaniol Carlos Daniel și brazilianul Pedro Caldieraro.
Steaua l-a transferat pe Pedro Caldieraro, jucător din Liga Campionilor!
În vârstă de 20 de ani, Pedro Caldieraro vine de la Pafos, fosta campioană a Ciprului. Brazilianul, care joacă extremă dreapta și număr 10, s-a aflat și în lotul ciprioților la două meciuri din sezonul trecut al Ligii Campionilor, cu Chelsea (0-1) și Slavia Praga (4-1).
„E un jucător care scoate om din joc, are o tehnică bună. Sperăm să fie o afacere bună pentru noi. A ajuns ieri în România, azi a fost la antrenament”, a anunțat antrenorul Stelei.
Pedro Caldieraro a fost golgheterul echipei U19 a lui Pafos în sezonul 2024/2025 și e considerat un mare talent al generației sale. Adus de ciprioți în 2023, nu a prins multe minute pe teren la Pafos în stagiunea trecută. A jucat un sfert de oră într-un meci de Cupă, cu Digenis Morfou (3-0), și a rămas pe bancă în alte câteva meciuri. Născut la Canoas, brazilianul a venit în Cipru de la echipa U17 a clubului Hercílio Luz și a mai jucat, în țara lui, la Figueirense.
Cine este Carlos Daniel Dorado, apărătorul central transferat de Steaua
Fundașul Carlos Daniel Dorado, celălalt proaspăt transfer al Stelei, are 26 de ani și vine de la Xerez Deportivo, formație care în sezonul trecut a jucat în Segunda Federación, a patra ligă spaniolă. Apărătorul a fost om de bază al echipei, cu 30 de apariții și un gol.
De-a lungul carierei, jucătorul născut la Cáceres a mai evoluat la echipa U19 a lui Deportivo La Coruña, Cacereño, Córdoba B, Talavera și Villanovense. Potrivit Transfermarkt, Carlos Daniel e cotat la 100 de mii de euro.
„Carlos Daniel a semnat și miercuri vine în România”, a explicat Daniel Oprița, pentru Antena Sport. Apărătorul va trebui să suplinească plecările maghiarului András Huszti, care a semnat cu Poli Timișoara, și a spaniolului Nacho Bonet.
- În plin Campionat Mondial, Kylian Mbappe a dezvăluit ce ofertă de transfer a primit: “Mă întreabă des dacă vin”
- Pierdere uriaşă pentru Germania! Jucătorul e OUT de la Campionatul Mondial 2026
- Acord între Gigi Becali şi Farul Constanţa. Fotbalistul a fost prezentat oficial
- Xavi: “Lionel Messi e ca Michael Jordan”
- Zlatan Ibrahimovic a “distrus” naţionala Belgiei după egalul cu Iran: “Am adormit”