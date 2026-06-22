Steaua transferă din Liga Campionilor! Două mutări de ultimă oră la echipa lui Oprița: „A fost în lot la meciul cu Chelsea”

Suporterii Stelei, la un meci din Liga a 2-a / Hepta

Steaua București își construiește lotul pentru sezonul viitor din Liga a 2-a. „Militarii” i-au adus deja pe Alexandru Dinu, Javi Grillo, Ionuț Coadă, Tudor Crâng și Sekou Camara, care au și jucat în primul amical al verii, pe care Steaua l-a câștigat cu 2-1 în fața celor de la CSL Ștefănești.

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În plus, Daniel Oprița a anunțat astăzi încă două transferuri spectaculoase, în exclusivitate pentru Antena Sport: fundașul central spaniol Carlos Daniel și brazilianul Pedro Caldieraro.

Steaua l-a transferat pe Pedro Caldieraro, jucător din Liga Campionilor!

În vârstă de 20 de ani, Pedro Caldieraro vine de la Pafos, fosta campioană a Ciprului. Brazilianul, care joacă extremă dreapta și număr 10, s-a aflat și în lotul ciprioților la două meciuri din sezonul trecut al Ligii Campionilor, cu Chelsea (0-1) și Slavia Praga (4-1).

„E un jucător care scoate om din joc, are o tehnică bună. Sperăm să fie o afacere bună pentru noi. A ajuns ieri în România, azi a fost la antrenament”, a anunțat antrenorul Stelei.