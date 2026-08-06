Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid, un nou transfer din Serie A!

Rapid, un nou transfer din Serie A!

Radu Constantin Publicat: 6 august 2026, 10:29

Comentarii
Rapid, un nou transfer din Serie A!
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Rapid continuă să se întărească, iar astăzi este aşteptat un nou transfer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mutarea este una importantă pentru giuleşteni, mai ales că jucătorul vine de la Genoa, formaţie patronată tot de Dan Şucu.

De Rossi a fost convins în cele din urmă să îl lase pe Chec Bebel Doumbia la Rapid sub formă de împrumut pentru un an, informează trumedia.ro.

Rapid caută un mijlocaș defensiv, iar Doumbia se încadrează perfect în profilul dorit de Daniel Pancu.

„O să mai plece unu-doi jucători și vor mai veni unul sau doi. De exemplu, un mijlocaș central. Au venit fundașul stânga și atacantul.

Reclamă
Reclamă

Vor mai pleca în jur de doi jucători până la finalul perioadei de mercato. Există posibilitatea să mai vină un mijlocaș central de la Genoa”, era şi declaraţia lui Victor Angelescu care anunţa iminenta venire a lui Dumbia.

Chec Bebel Doumbia are 18 ani, iar în ultimul sezon a fost împrumutat la Team Altamura, în liga a treia.

Femeia care a înjunghiat 4 bărbați în Londra ar fi româncă, susţine un martor citat de presa britanicăFemeia care a înjunghiat 4 bărbați în Londra ar fi româncă, susţine un martor citat de presa britanică
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E Denis Drăguş soluţia perfectă pentru atacul FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A vrut să-și impresioneze iubita, dar a stârnit furia trecătorilor. Ce a făcut un bărbat pe Transfăgărășan
Observator
A vrut să-și impresioneze iubita, dar a stârnit furia trecătorilor. Ce a făcut un bărbat pe Transfăgărășan
Meteorologii AccuWeather, avertisment pentru delegația Universității Craiova: vreme extremă la Kuopio, în Finlanda. Vânt puternic, șanse de ploaie și sunt doar 16 grade!
Fanatik.ro
Meteorologii AccuWeather, avertisment pentru delegația Universității Craiova: vreme extremă la Kuopio, în Finlanda. Vânt puternic, șanse de ploaie și sunt doar 16 grade!
10:12

Așa ceva nu s-a mai văzut în fotbal! Motivul pentru care un jucător a făcut schimb de tricouri înainte de meci
9:50

Sorana Cîrstea, eliminată în turul al doilea de la Toronto de Maya Joint
9:21

Gigi Becali, detalii despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: 5.000.000 de euro!
9:12

S-a întors regele! Messi a făcut show pe teren pentru prima dată de la finala Mondialului! Dublă și record
9:09

Adi Chică-Roşă s-a transferat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma
8:44

Confirmarea Simonei Halep: „M-au făcut să mă simt ca…”
Vezi toate știrile
1 Transferul verii în România! Karamoko, de la Dinamo la FCSB: condiţia pusă de Andrei Nicolescu 2 Ofertă de 100.000.000 de euro pentru FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul: „Vine un american” 3 În sfârșit! Liverpool a decis pe cine să aducă în locul lui Salah! Vine alături de Barcola de la PSG 4 A murit fostul acţionar de la FC Argeş! De curând revenise alături de echipă 5 Dennis Politic, la Rapid? Daniel Pancu a fost întrebat direct despre jucătorul de la FCSB 6 Mo Salah, pentru prima dată în tricoul noii sale echipe! Mii de fani îl așteaptă la aeroport
Citește și
Cele mai citite
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!
„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal
Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPFOficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF
Oficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia loculOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul