Rapid, un nou transfer din Serie A!

Rapid continuă să se întărească, iar astăzi este aşteptat un nou transfer.

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Mutarea este una importantă pentru giuleşteni, mai ales că jucătorul vine de la Genoa, formaţie patronată tot de Dan Şucu.

De Rossi a fost convins în cele din urmă să îl lase pe Chec Bebel Doumbia la Rapid sub formă de împrumut pentru un an, informează trumedia.ro.

Rapid caută un mijlocaș defensiv, iar Doumbia se încadrează perfect în profilul dorit de Daniel Pancu.

„O să mai plece unu-doi jucători și vor mai veni unul sau doi. De exemplu, un mijlocaș central. Au venit fundașul stânga și atacantul.