SuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti! Vineri, 23:30, la Antena 1 - Antena Sport

SuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti! Vineri, 23:30, la Antena 1

SuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti! Vineri, 23:30, la Antena 1

Publicat: 5 septembrie 2025, 13:24

Javier Zanetti şi Florin Răducioiu - Antena Sport

Nu rata SuperMondial, vineri, 5 august, ora 23:30, Florin Răducioiu, interviu cu Javier Zanetti la Milano!

România, în drumul spre Mondial – speranța e că vom ajunge din nou acolo și avem mai multe șanse ca în ultimii 28 de ani. Vrem să știm cum ne văd pe noi, românii, mari actori ai fotbalului, iar acum suntem la Milano pentru a vorbi despre România cu un mare, mare fotbalist – căpitanul lui Inter și al Argentinei, Javier Zanetti. O legendă!

Zanetti a jucat 858 de meciuri la Inter și a câștigat 16 trofee. Nimeni nu a mai reușit asta vreodată. 145 de meciuri pentru campioana lumii de azi, Argentina. Știe ce înseamnă România, a fost coleg cu căpitanul naționalei, Chivu, și e surprins că nu suntem la Mondial. Generația de Aur ne-a ridicat imaginea mondială și trebuie să revenim acolo sus – starul Javier Zanetti e convins că putem și că e doar o chestiune de timp. Pariază pe șansa noastră!

“Sper din toată inima ca România să se califice, pentru că Româna este o ţară cu multă pasiune. Cred că această ţară merită să fie repretentată la Campionatul Mondial.”

“Era o echipă mare. Eu cred că acea Românie a învins pe merit Argentina după ce s-a întâmplat cu Maradona. În acea partidă, România a demonstrat că este mai puternică.”

“Cristian Chivu transmite toată pasiunea lui. Dincolo de ideile lui tactice, reuşeşte să transmită jucătorilor săi toată pasiunea lui, şi, după părerea mea, va avea o carieră de succes ca antrenor.”

Sunt cuvintele marelui Zanetti la Antena 1. Nu rata o ediţie specială SuperMondial, Florin Răducioiu la Milano cu legenda lui Inter Milano, pe 5 septembrie, ora 23:30, doar la Antena 1!

