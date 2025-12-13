Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord - Antena Sport

Închide meniul
Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord

Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord

Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 13:20

Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord

Jucătorii FCSB-ului, la startul unui meci/ Sport Pictures

FCSB a primit o veste bună după victoria dramatică cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a șasea a grupei de Europa League. Titularul care a părăsit terenul accidentat, Mihai Lixandru, e apt pentru următorul meci. 

Mihai Stoica a anunțat faptul că Mihai Lixandru nu a suferit o accidentare gravă în duelul cu olandezii de joi. Mijlocașul va fi astfel apt pentru partida de luni, din Liga 1, cu Unirea Slobozia. 

Veste bună pentru FCSB. Accidentarea lui Mihai Lixandru nu este una gravă 

Mihai Lixandru (24 de ani) a fost titular în centrul defensivei la duelul cu Feyenoord. Mijlocașul a părăsit terenul accidentat în minutul 59, la scorul de 3-2 pentru olandezi. 

După o pătrundere în careul advers, Mihai Lixandru a acuzat dureri la genunchiul stâng, genunchi operat în urmă cu un an. În locul său a fost trimis în teren Malcom Edjouma. 

În cele din urmă, Mihai Stoica a dezvăluit că Mihai Lixandru se simte bine, fiind vorba doar de o tăietură la nivelul genunchiului. 

„Lixandru e ok. Doctorul mi-a spus că e ok. E în regulă”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

Mihai Lixandru, cotat la suma de 1,3 milioane de euro, este unul dintre jucătorii importanți din lotul FCSB-ului. Mijlocașul a bifat 23 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile, reușind să marcheze un gol în duelul de Liga 1 cu Rapid. 

