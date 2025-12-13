Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali: „Nu mă deranjează, eu sunt primul care mă critic” - Antena Sport

Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali. Atacantul campioanei a dezvăluit că nu este deranjat de criticile pe care le mai primește din partea patronului de la FCSB.
Totodată, Daniel Bîrligea a dezvăluit că el este primul care se critică după o evoluție modestă, astfel că nu se lasă afectat nici de cele spuse de patronul echipei sale.
„(n.r. – Cum e relația cu patronul și cum vezi criticile, laudele și tot ceea ce se întâmplă?) Pentru mine nu a fost niciodată nicio problemă, de asta am și ales să vin aici, la FCSB.
Nu mi-am pus niciodată problema că m-ar deranja criticile. Acesta este caracterul meu, dar fiecare are un caracter diferit și poate pe alții îi poate deranja sau afecta acest lucru.
Vorbind despre mine, nu m-a afectat și eu sunt primul care mă critic atunci când joc rău și mă felicit când joc bine. Sper să fie și el (n.r. – Gigi Becali) mai rațional cu cine trebuie”, a declarat Daniel Bîrligea, conform fanatik.ro.
Daniel Bîrligea este în prezent accidentat și sunt șanse mici să mai evolueze în ultimele două etape rămase de disputat din 2025. Atacantul de 25 de ani a avut evoluții solide în acest sezon, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere cinci pase decisive în cele 23 de meciuri bifate în toate competițiile.
