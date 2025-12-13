Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali: „Nu mă deranjează, eu sunt primul care mă critic” - Antena Sport

Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali. Atacantul campioanei a dezvăluit că nu este deranjat de criticile pe care le mai primește din partea patronului de la FCSB.

Totodată, Daniel Bîrligea a dezvăluit că el este primul care se critică după o evoluție modestă, astfel că nu se lasă afectat nici de cele spuse de patronul echipei sale.

Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali

„(n.r. – Cum e relația cu patronul și cum vezi criticile, laudele și tot ceea ce se întâmplă?) Pentru mine nu a fost niciodată nicio problemă, de asta am și ales să vin aici, la FCSB.

Nu mi-am pus niciodată problema că m-ar deranja criticile. Acesta este caracterul meu, dar fiecare are un caracter diferit și poate pe alții îi poate deranja sau afecta acest lucru.

Vorbind despre mine, nu m-a afectat și eu sunt primul care mă critic atunci când joc rău și mă felicit când joc bine. Sper să fie și el (n.r. – Gigi Becali) mai rațional cu cine trebuie”, a declarat Daniel Bîrligea, conform fanatik.ro.