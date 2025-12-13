Cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica vrea să-l transfere la FCSB. Răzvan Lucescu l-a antrenat la PAOK - Antena Sport

Închide meniul
Cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica vrea să-l transfere la FCSB. Răzvan Lucescu l-a antrenat la PAOK

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 13:59

Gigi Becali și Mihai Stoica / Hepta

S-a aflat cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica a pus ochii și vrea să-l transfere la FCSB. Filipe Soares (26 de ani) este dorit de formația campioană în această iarnă. 

Mihai Stoica a fost trimis de Gigi Becali, în urmă cu ceva timp, în Portugalia pentru a urmări jucători. După transferul lui Andre Duarte, Filipe Soares ar putea fi al doilea transfer al iernii. 

Conform gsp.ro, jucătorul dorit la FCSB este Filipe Soares, un mijlocaș portughez de 25 de ani care evoluează la CD Nacional, formație de pe locul 14 din Portugalia.  

Filipe Soares a evoluat în 11 meciuri pentru echipa sa în acest sezon, el fiind în prezent accidentat. Asta le complică planurile roș-albaștrilor, care își doreau să-l mai vadă pe teren înaintea unui eventual transfer, după cum dezvăluia chiar Mihai Stoica. 

„Suntem în discuţii pentru un jucător pe care l-am remarcat în Portugalia. Am fi vrut să îl mai vedem, dar e accidentat şi nu va mai juca. Este un jucător de ax”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

Filipe Soares a ratat ultimele patru meciuri ale lui CD Nacional din Liga Portugal, campionat care se vede live în AntenaPLAY. El s-a „rupt” în duelul cu Famalicao, de la începutul lunii noiembrie. 

Momentul în care Filipe Soares s-a accidentat: 

Filipe Soares, care măsoare 1,80 metri înălțime, a fost crescut în academia Benficăi, fiind transferat de Estoril în 2018, iar un an mai târziu de Moreirense. Ulterior, în 2022, PAOK-ul lui Răzvan Lucescu plătea suma de 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera. Mijlocașul a evoluat în 43 de meciuri sub comanda antrenorului român. 

Filipe Soares s-a despărțit de PAOK în 2024, atunci când a fost împrumutat la Famalicao, iar ulterior la Farense. În vară, Nacional l-a transferat gratis pe mijlocașul portughez, care ajunsese la final de contract cu grecii lui Răzvan Lucescu. 

Dacă s-ar transfera la FCSB, Filipe Soares ar urma să se lupte pentru un post de titular cu Darius Olaru, căpitanul campioanei, care însă în acest sezon a avut fluctuații de formă. 

