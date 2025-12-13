Cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica vrea să-l transfere la FCSB. Răzvan Lucescu l-a antrenat la PAOK - Antena Sport

S-a aflat cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica a pus ochii și vrea să-l transfere la FCSB. Filipe Soares (26 de ani) este dorit de formația campioană în această iarnă.

Mihai Stoica a fost trimis de Gigi Becali, în urmă cu ceva timp, în Portugalia pentru a urmări jucători. După transferul lui Andre Duarte, Filipe Soares ar putea fi al doilea transfer al iernii.

Cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica vrea să-l transfere la FCSB

Conform gsp.ro, jucătorul dorit la FCSB este Filipe Soares, un mijlocaș portughez de 25 de ani care evoluează la CD Nacional, formație de pe locul 14 din Portugalia.

Filipe Soares a evoluat în 11 meciuri pentru echipa sa în acest sezon, el fiind în prezent accidentat. Asta le complică planurile roș-albaștrilor, care își doreau să-l mai vadă pe teren înaintea unui eventual transfer, după cum dezvăluia chiar Mihai Stoica.

„Suntem în discuţii pentru un jucător pe care l-am remarcat în Portugalia. Am fi vrut să îl mai vedem, dar e accidentat şi nu va mai juca. Este un jucător de ax”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.