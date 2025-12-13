Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează”

Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează”

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 11:42

Comentarii
Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: Nu ratează”

Mircea Lucescu / Sport Pictures

Daniel Pancu i-a propus lui Mircea Lucescu un jucător la echipa națională, înaintea barajului cu Turcia. Antrenorul de la CFR Cluj l-a lăudat pe Andrei Cordea, pe care speră să-l vadă convocat sub „tricolor”. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Cordea a semnat cu CFR Cluj la începutul sezonului și s-a integrat perfect la formația din Gruia. Fostul mijlocaș de la FCSB a marcat un hat-trick în victoria cu 3-1 a clujenilor cu Csikszereda, din etapa a 20-a din Liga 1. 

Andrei Cordea, propus lui Mircea Lucescu la națională 

Andrei Cordea a ajuns la nu mai puțin de opt goluri marcate în Liga 1 pentru CFR Cluj. Daniel Pancu a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului său și a subliniat faptul că acesta este foarte eficient în fața porții. 

Cea mai mare problemă apare atunci când sunt puține meciuri și trebuie să joci doar pentru 3 puncte. Presiunea asta nu duce la o evoluție perfectă. Cordea – e valabil pentru toți jucătorii care vin din Arabia – schimbă clima, schimbă mediul. E valabil și pentru Muhar. Au venit într-un mediu mai profesionist. 

El are viteză, o calitate foarte mare. Orice jucător cu viteză este bun în România. Antrenorul dinaintea mea nu îi găsea locul, era demoralizat. Am luat decizia să intre titular la primul meci, cu Slobozia, și am fost inspirați: a dat și atunci gol. Trăim o perioadă bună împreună și sper, de ce nu, să ajungă și la echipa națională. Este unul dintre jucătorii care nu ratează”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro. 

Reclamă
Reclamă

România se va duela cu Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinala barajului de World Cup 2026. Dacă se vor impune, „tricolorii” vor înfrunta în finala play-off-ului naționala câștigătoare din partida Slovacia – Kosovo. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Observator
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Gigi Becali dă de înțeles că s-a încercat racolarea lui de către servicii: „Eu intru doar dacă eu conduc!”
Fanatik.ro
Gigi Becali dă de înțeles că s-a încercat racolarea lui de către servicii: „Eu intru doar dacă eu conduc!”
12:18
VIDEOStatuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian
11:13
Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte: „Am fost surprins”
10:52
Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: “Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului”
10:47
Rapid – Oțelul LIVE TEXT (20:30). Giuleștenii vor să-și mărească avansul în fruntea Ligii 1. Echipele probabile
10:46
Carlo Ancelotti, anunţul momentului: italianul va semna un nou contract
10:41
Cosmin Olăroiu, după calificarea în semifinalele Arab Cup: “După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi”
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”