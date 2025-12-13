Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează” - Antena Sport

Daniel Pancu i-a propus lui Mircea Lucescu un jucător la echipa națională, înaintea barajului cu Turcia. Antrenorul de la CFR Cluj l-a lăudat pe Andrei Cordea, pe care speră să-l vadă convocat sub „tricolor”.

Andrei Cordea a semnat cu CFR Cluj la începutul sezonului și s-a integrat perfect la formația din Gruia. Fostul mijlocaș de la FCSB a marcat un hat-trick în victoria cu 3-1 a clujenilor cu Csikszereda, din etapa a 20-a din Liga 1.

Andrei Cordea, propus lui Mircea Lucescu la națională

Andrei Cordea a ajuns la nu mai puțin de opt goluri marcate în Liga 1 pentru CFR Cluj. Daniel Pancu a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului său și a subliniat faptul că acesta este foarte eficient în fața porții.

„Cea mai mare problemă apare atunci când sunt puține meciuri și trebuie să joci doar pentru 3 puncte. Presiunea asta nu duce la o evoluție perfectă. Cordea – e valabil pentru toți jucătorii care vin din Arabia – schimbă clima, schimbă mediul. E valabil și pentru Muhar. Au venit într-un mediu mai profesionist.

El are viteză, o calitate foarte mare. Orice jucător cu viteză este bun în România. Antrenorul dinaintea mea nu îi găsea locul, era demoralizat. Am luat decizia să intre titular la primul meci, cu Slobozia, și am fost inspirați: a dat și atunci gol. Trăim o perioadă bună împreună și sper, de ce nu, să ajungă și la echipa națională. Este unul dintre jucătorii care nu ratează”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.