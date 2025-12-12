Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: "Ne despărţim" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat faptul că Vlad Chiricheş are şanse mari să plece de la FCSB în iarnă. Veteranul din lotul campioanei a evoluat în victoria cu Feyenoord, scor 4-3, el fiind trimis în teren în minutul 65, în locul lui Siyabonga Ngezana.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vlad Chiricheş îşi încheie contractul cu FCSB la finalul sezonului, însă Gigi Becali a dezvăluit faptul că fundaşul de 36 de ani urmează să plece de la echipă încă din iarnă.

Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB

Gigi Becali s-a declarat însă mulţumit de Vlad Chiricheş după evoluţia din meciul cu Feyenoord, câştigat dramatic de FCSB, după o revenire de la 1-3. Patronul campioanei a trasmis că fundaşul “şi-a scos banii”, după succesul dramatic al echipei sale.

Totuşi, Becali e gata să nu-i mai prelungească contractul lui Vlad Chiricheş, subliniind faptul că fundaşul nu mai are viteza necesară pentru echipa sa.

“El are contract, dar cred că ne despărțim în iarnă acum. Pentru ce a făcut în seara asta, u-mi pare rău că am prelungit contractul cu el. Și-a scos banii în seara asta. El își termină în vară. Nu mai are viteză, nu mai are iuțeală”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Feyenoord 4-3.