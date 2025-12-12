Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Au venit notele după FCSB - Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor

Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor

Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 8:59

Comentarii
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor

Jucătorii de la FCSB, după un gol marcat / Sport Pictures

Prestația fabuloasă a jucătorilor de la FCSB din victoria cu Feyenoord nu a trecut neobservată de specialiștii de la SofaScore, care acordă după fiecare meci note pentru toți fotbaliștii implicați într-o partidă. Majoritatea elevilor lui Elias Charalmbous au obținut calificative bune, iar Juri Cisotti a fost considerat cel mai valoros.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a avut o seară magică în Europa League, unde a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, deși în minutul 53 conduceau cu 3-1. Lovitura de grație a campioanei României a venit în minutul 90+5, când Florin Tănase a împins mingea în poartă după o fază excelentă a lui Juri Cisotti.

Ce note au primit jucătorii de la FCSB după victoria cu Feyenoord

Mijlocașul italian a fost cel mai bine jucător notat de cei de la SofaScore, primind un “calificativ” de 8,4 din partea specialiștilor. Cisotti a oferit două pase decisive în meciul de pe Arena Națională, prima la golul de 3-2 al lui Mihai Toma, iar al doilea la reușita decisivă a lui Tănase.

La polul opus s-au aflat Alexandru Pantea și Mihai Lixandru, care au primit nota 5,9. Primul menționat a fost schimbat în repriza a doua de Vali Crețu, în timp ce al doilea a ieșit accidentat după o tăietura la picior.

De la Feyenoord, cel mai bun jucător a fost considerat Leo Sauer, marcatorul golului de 3-1, care a primit nota 7,7. Cel mai mic calificativ l-a primit portarul Timon Wellenreuther, care a încasat patru goluri.

Reclamă
Reclamă

Toate notele jucătorilor de la FCSB după meciul cu Feyenoord

  • Târnovanu – 6,4
  • Pantea – 5,9
  • Ngezana – 7,6
  • Lixandru – 5,9
  • Radunovic – 6,1
  • Alhassan – 6,6
  • Șut – 6,9
  • Cisotti – 8,4
  • Tănase – 6,7
  • Oct. Popescu – 6
  • Thiam – 7,7
  • Graovac – 6,9
  • Toma – 7,4
  • Crețu – 7,1
  • Edjouma – 7,2
  • Chiricheș – 7,2

În urma victoriei din Europa League, FCSB rămâne cu șanse de calificare în fazele eliminatorii Europa League, care sunt însă destul de mici. Cu 6 puncte adunate după tot atâtea etape, roș-albaștrii sunt pe locul 27, la unul distanță de cel care asigură prezența în barajul pentru optimi. Din ultimele două meciuri, cele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, FCSB ar trebui să obțină minim patru puncte și nici atunci nu ar fi sigură de calificare.

Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Observator
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
”Remontada” FCSB-ului cu Feyenoord i-a uluit pe jurnaliștii de la The New York Times: ”Golul lui a adus o victorie celebră”
Fanatik.ro
”Remontada” FCSB-ului cu Feyenoord i-a uluit pe jurnaliștii de la The New York Times: ”Golul lui a adus o victorie celebră”
10:01
Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta”
9:57
România poate oferi unul dintre cele mai “scumpe” meciuri de la Cupa Mondială. Prețurile biletelor au “explodat”
9:46
Mihai Stoica, mesaj la prima oră după FCSB – Feyenoord 4-3. Cum a descris victoria dramatică a campioanei
9:17
România, depășită de Ungaria în clasamentul coeficienților. Cum arată acum după meciurile FCSB-ului și Craiovei
9:16
“Am pierdut două puncte”. Răzvan Lucescu, reacţie fermă după ce PAOK a egalat-o pe Ludogorets în minutul 90
9:00
Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 3 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 4 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 5 Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Oltenii au terminat “în ceaţă”, oaspeţii s-au impus în ultimele minute de joc 6 Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi