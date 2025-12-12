Au venit notele după FCSB - Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor - Antena Sport

Prestația fabuloasă a jucătorilor de la FCSB din victoria cu Feyenoord nu a trecut neobservată de specialiștii de la SofaScore, care acordă după fiecare meci note pentru toți fotbaliștii implicați într-o partidă. Majoritatea elevilor lui Elias Charalmbous au obținut calificative bune, iar Juri Cisotti a fost considerat cel mai valoros.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a avut o seară magică în Europa League, unde a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, deși în minutul 53 conduceau cu 3-1. Lovitura de grație a campioanei României a venit în minutul 90+5, când Florin Tănase a împins mingea în poartă după o fază excelentă a lui Juri Cisotti.

Ce note au primit jucătorii de la FCSB după victoria cu Feyenoord

Mijlocașul italian a fost cel mai bine jucător notat de cei de la SofaScore, primind un “calificativ” de 8,4 din partea specialiștilor. Cisotti a oferit două pase decisive în meciul de pe Arena Națională, prima la golul de 3-2 al lui Mihai Toma, iar al doilea la reușita decisivă a lui Tănase.

La polul opus s-au aflat Alexandru Pantea și Mihai Lixandru, care au primit nota 5,9. Primul menționat a fost schimbat în repriza a doua de Vali Crețu, în timp ce al doilea a ieșit accidentat după o tăietura la picior.

De la Feyenoord, cel mai bun jucător a fost considerat Leo Sauer, marcatorul golului de 3-1, care a primit nota 7,7. Cel mai mic calificativ l-a primit portarul Timon Wellenreuther, care a încasat patru goluri.