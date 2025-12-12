Au venit notele după FCSB - Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor - Antena Sport

Prestația fabuloasă a jucătorilor de la FCSB din victoria cu Feyenoord nu a trecut neobservată de specialiștii de la SofaScore, care acordă după fiecare meci note pentru toți fotbaliștii implicați într-o partidă. Majoritatea elevilor lui Elias Charalmbous au obținut calificative bune, iar Juri Cisotti a fost considerat cel mai valoros.
FCSB a avut o seară magică în Europa League, unde a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, deși în minutul 53 conduceau cu 3-1. Lovitura de grație a campioanei României a venit în minutul 90+5, când Florin Tănase a împins mingea în poartă după o fază excelentă a lui Juri Cisotti.
Ce note au primit jucătorii de la FCSB după victoria cu Feyenoord
Mijlocașul italian a fost cel mai bine jucător notat de cei de la SofaScore, primind un “calificativ” de 8,4 din partea specialiștilor. Cisotti a oferit două pase decisive în meciul de pe Arena Națională, prima la golul de 3-2 al lui Mihai Toma, iar al doilea la reușita decisivă a lui Tănase.
La polul opus s-au aflat Alexandru Pantea și Mihai Lixandru, care au primit nota 5,9. Primul menționat a fost schimbat în repriza a doua de Vali Crețu, în timp ce al doilea a ieșit accidentat după o tăietura la picior.
De la Feyenoord, cel mai bun jucător a fost considerat Leo Sauer, marcatorul golului de 3-1, care a primit nota 7,7. Cel mai mic calificativ l-a primit portarul Timon Wellenreuther, care a încasat patru goluri.
Toate notele jucătorilor de la FCSB după meciul cu Feyenoord
- Târnovanu – 6,4
- Pantea – 5,9
- Ngezana – 7,6
- Lixandru – 5,9
- Radunovic – 6,1
- Alhassan – 6,6
- Șut – 6,9
- Cisotti – 8,4
- Tănase – 6,7
- Oct. Popescu – 6
- Thiam – 7,7
- Graovac – 6,9
- Toma – 7,4
- Crețu – 7,1
- Edjouma – 7,2
- Chiricheș – 7,2
În urma victoriei din Europa League, FCSB rămâne cu șanse de calificare în fazele eliminatorii Europa League, care sunt însă destul de mici. Cu 6 puncte adunate după tot atâtea etape, roș-albaștrii sunt pe locul 27, la unul distanță de cel care asigură prezența în barajul pentru optimi. Din ultimele două meciuri, cele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, FCSB ar trebui să obțină minim patru puncte și nici atunci nu ar fi sigură de calificare.
- Mihai Stoica, mesaj la prima oră după FCSB – Feyenoord 4-3. Cum a descris victoria dramatică a campioanei
- “Am pierdut două puncte”. Răzvan Lucescu, reacţie fermă după ce PAOK a egalat-o pe Ludogorets în minutul 90
- Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
- “Amatori”. Olandezii au reacţionat după ce Feyenoord a pierdut incredibil cu FCSB în Europa League
- Cum arată șansele de calificare ale FCSB-ului în “primăvara” Europa League? Efectul victoriei cu Feyenoord