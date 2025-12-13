Kylian Mbappe, apt pentru următorul meci al lui Real Madrid. Nouă jucători sunt OUT - Antena Sport

Kylian Mbappe e apt pentru următorul meci al lui Real Madrid. „Galacticii” se vor duela cu Alaves duminică, de la ora 22:00, în etapa a 16-a din La Liga.

Kylian Mbappe a ratat partida cu Manchester City de la mijlocul săptămânii din cauza unei fracturi suferite la degetul inelar. Starul francez, care a acuzat și un disconfort la nivelul genunchiului stâng, a privit de pe bancă înfrângerea suferită de echipa sa în Champions League, scor 1-2.

Xabi Alonso a primit însă o veste bună, după două eșecuri la rând suferite de Real Madrid. Kylian Mbappe va putea evolua în duelul cu Alaves de duminică.

Conform marca.com, Mbappe s-a antrenat normal în dimineața zilei de sâmbătă, semn că starul francez s-a refăcut complet după problema care l-a ținut departe de teren în meciul de Champions League.

Xabi Alonso nu se va putea baza însă pe nouă jucători. Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold, Eder Militao, David Alaba, Fran Garcia, Alvaro Carreras, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga și Endrick nu vor fi în lotul „galacticilor” pentru partida cu Alaves de duminică.