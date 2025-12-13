Statuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian - Antena Sport

“Messimania” a cuprins India, sâmbătă, odată cu sosirea lui Lionel Messi în oraşul Kolkata, dezlănţuind un val de euforie care a paralizat oraşul şi a marcat începutul turneului intitulat ”GOAT Tour” (Great of All Times), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului indian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata, întâmpinat de o mulţime frenetică care a stat toată noaptea în faţa aeroportului şi a hotelului. Zona de sosiri internaţionale s-a transformat într-o mare de tricouri albastru-alb, scandări şi tobe, confirmând statutul de zeitate pe care jucătorul îl deţine în statul din Bengalul de Vest.

Statuie de 21 de metri pentru Lionel Messi în India

Căpitanul echipei naţionale a Argentinei călătoreşte însoţit de o delegaţie din care fac parte coechipierul său de la Inter Miami, Luis Suarez, şi mijlocaşul argentinian Rodrigo De Paul.

𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒊𝒂 in India 🇮🇳

80k packed stadium in Kolkata as Messi continues his tour through the country 🏟️👀

🎥 @ddsportschannel pic.twitter.com/40iye4hMtf

— 433 (@433) December 13, 2025

Primul eveniment major de pe ordinea de zi din “Oraşul Bucuriei” a fost dezvelirea virtuală a unei statui din fier, înaltă de 21 de metri. Monumentul, ridicat în doar 40 de zile la Sree Bhumi Sporting Club din Lake Town, îl imortalizează pe Messi ridicând trofeul Cupei Mondiale, punctul culminant al carierei sale, un moment celebrat de fanii indieni ca fiind al lor.