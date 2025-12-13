Statuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian - Antena Sport

“Messimania” a cuprins India, sâmbătă, odată cu sosirea lui Lionel Messi în oraşul Kolkata, dezlănţuind un val de euforie care a paralizat oraşul şi a marcat începutul turneului intitulat ”GOAT Tour” (Great of All Times), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului indian.
Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata, întâmpinat de o mulţime frenetică care a stat toată noaptea în faţa aeroportului şi a hotelului. Zona de sosiri internaţionale s-a transformat într-o mare de tricouri albastru-alb, scandări şi tobe, confirmând statutul de zeitate pe care jucătorul îl deţine în statul din Bengalul de Vest.
Statuie de 21 de metri pentru Lionel Messi în India
Căpitanul echipei naţionale a Argentinei călătoreşte însoţit de o delegaţie din care fac parte coechipierul său de la Inter Miami, Luis Suarez, şi mijlocaşul argentinian Rodrigo De Paul.
Primul eveniment major de pe ordinea de zi din “Oraşul Bucuriei” a fost dezvelirea virtuală a unei statui din fier, înaltă de 21 de metri. Monumentul, ridicat în doar 40 de zile la Sree Bhumi Sporting Club din Lake Town, îl imortalizează pe Messi ridicând trofeul Cupei Mondiale, punctul culminant al carierei sale, un moment celebrat de fanii indieni ca fiind al lor.
La ceremonie au participat superstarul de la Bollywood Shah Rukh Khan şi fiul său AbRam, care au împărţit scena cu fotbaliştii, creând una dintre cele mai puternice imagini ale zilei.
Kolkata este unul dintre puţinele locuri din Asia de Sud unde fotbalul rivalizează cu cricketul, menţinând o împărţire istorică a pasiunilor între Brazilia şi Argentina. Ultima dată când Messi a păşit pe pământ indian a fost în 2011, pentru un amical împotriva Venezuelei (1-0).
Starul argentinian urmează să viziteze legendarul Salt Lake Stadium, oficial cunoscut ca Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, unde mii de fani s-au adunat încă de la primele ore ale dimineţii, sub pază strictă.
După ce îşi încheie programul în Kolkata, turneul de trei zile va continua la Hyderabad, unde multiplul câştigător al “Balonului de Aur” este aşteptat să participe la un meci demonstrativ şi să aibă întâlniri cu elita politică a ţării.
