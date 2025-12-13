Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Statuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Statuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian
VIDEO

Statuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 12:18

Comentarii
Statuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian

Statuia lui Lionel Messi din India/ Getty Images, X

“Messimania” a cuprins India, sâmbătă, odată cu sosirea lui Lionel Messi în oraşul Kolkata, dezlănţuind un val de euforie care a paralizat oraşul şi a marcat începutul turneului intitulat ”GOAT Tour” (Great of All Times), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului indian. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata, întâmpinat de o mulţime frenetică care a stat toată noaptea în faţa aeroportului şi a hotelului. Zona de sosiri internaţionale s-a transformat într-o mare de tricouri albastru-alb, scandări şi tobe, confirmând statutul de zeitate pe care jucătorul îl deţine în statul din Bengalul de Vest. 

Statuie de 21 de metri pentru Lionel Messi în India 

Căpitanul echipei naţionale a Argentinei călătoreşte însoţit de o delegaţie din care fac parte coechipierul său de la Inter Miami, Luis Suarez, şi mijlocaşul argentinian Rodrigo De Paul. 

Primul eveniment major de pe ordinea de zi din “Oraşul Bucuriei” a fost dezvelirea virtuală a unei statui din fier, înaltă de 21 de metri. Monumentul, ridicat în doar 40 de zile la Sree Bhumi Sporting Club din Lake Town, îl imortalizează pe Messi ridicând trofeul Cupei Mondiale, punctul culminant al carierei sale, un moment celebrat de fanii indieni ca fiind al lor. 

Reclamă
Reclamă

La ceremonie au participat superstarul de la Bollywood Shah Rukh Khan şi fiul său AbRam, care au împărţit scena cu fotbaliştii, creând una dintre cele mai puternice imagini ale zilei. 

Kolkata este unul dintre puţinele locuri din Asia de Sud unde fotbalul rivalizează cu cricketul, menţinând o împărţire istorică a pasiunilor între Brazilia şi Argentina. Ultima dată când Messi a păşit pe pământ indian a fost în 2011, pentru un amical împotriva Venezuelei (1-0). 

Măsuri de urgenţă la Spitalul de Pediatrie din Iaşi: Internări sistate şi apă oprită, din cauza unei bacteriiMăsuri de urgenţă la Spitalul de Pediatrie din Iaşi: Internări sistate şi apă oprită, din cauza unei bacterii
Reclamă

Starul argentinian urmează să viziteze legendarul Salt Lake Stadium, oficial cunoscut ca Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, unde mii de fani s-au adunat încă de la primele ore ale dimineţii, sub pază strictă. 

După ce îşi încheie programul în Kolkata, turneul de trei zile va continua la Hyderabad, unde multiplul câştigător al “Balonului de Aur” este aşteptat să participe la un meci demonstrativ şi să aibă întâlniri cu elita politică a ţării. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Observator
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Gigi Becali nu are niciun dubiu: „Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la fotbal de când e lumea!”
Fanatik.ro
Gigi Becali nu are niciun dubiu: „Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la fotbal de când e lumea!”
11:42
Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează”
11:13
Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte: „Am fost surprins”
10:52
Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: “Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului”
10:47
Rapid – Oțelul LIVE TEXT (20:30). Giuleștenii vor să-și mărească avansul în fruntea Ligii 1. Echipele probabile
10:46
Carlo Ancelotti, anunţul momentului: italianul va semna un nou contract
10:41
Cosmin Olăroiu, după calificarea în semifinalele Arab Cup: “După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi”
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”