SuperSteaua – povestea completă a nopții în care fotbalul românesc a cucerit Europa

Există seri care nu aparțin doar unei generații. Există momente care devin patrimoniu emoțional național. Iar 7 mai 1986 este unul dintre ele.
În acea noapte, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán din Sevilla, Steaua București învingea FC Barcelona și câștiga Cupa Campionilor Europeni 1986, devenind prima echipă din Europa de Est care urca pe acoperișul fotbalului continental. A fost o victorie improbabilă, construită cu disciplină, curaj și o solidaritate rar întâlnită în sport.
La 40 de ani de la acel moment istoric, Editura Cuantic readuce la chioșcurile de presă volumul SuperSteaua, semnat de Andrei Vochin, într-o ediție aniversară nouă și revizuită, disponibilă din 8 mai.
Această ediție nu este doar o reeditare. Este o experiență de lectură actualizată pentru generațiile de azi: cartea include coduri QR interactive care trimit cititorii către secvențe video din meciurile Stelei anilor ’80. Pentru cei tineri, este o ocazie rară de a descoperi atmosfera unei epoci legendare. Pentru cei care au trăit acele momente, este o întoarcere directă în timp.
Dar „SuperSteaua” nu este doar cronica unei finale. Este povestea unei echipe construite pas cu pas, într-o perioadă dificilă, într-un context sportiv dominat de marile cluburi occidentale. Este istoria unei generații extraordinare, a unui vestiar unit și a unor jucători care au schimbat pentru totdeauna percepția asupra fotbalului românesc în Europa.
După cum spune editorul volumului:
„Este o incursiune captivantă în culisele unei performanțe aparent imposibile, o poveste despre curaj, disciplină și destin, în care fiecare pagină te apropie de emoția acelei seri de la Sevilla. Vei descoperi detalii neștiute, momente tensionate și portrete vii ale eroilor care au scris istorie.”
Într-o epocă în care performanțele europene ale cluburilor românești sunt tot mai rare, povestea SuperStelei rămâne una dintre cele mai puternice dovezi că imposibilul poate deveni realitate.
Există nopți care nu se uită niciodată.
Există echipe care devin legendă.
Iar SuperSteaua este povestea completă a acelui miracol.
