Gol senzaţional, din rabona, pe Ghencea, la 40 de ani de când Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 mai 2026, 20:22

Golul lui Techereş din rabona / captura digisport.ro

Jucătorul lui Sepsi, Alin Techereş (19 ani), a reuşit un gol fabulos, în minutul 31 al meciului pe care Steaua îl dispută cu formaţia covăsneană, pe Ghencea, la 40 de ani de la cucerirea de către roş-albaştri a Cupei Campionilor Europeni.

Techereş a încercat o execuţie ieşită din comun, o rabona de la circa 15 metri, iar execuţia i-a ieşit perfect, reuşind un gol incredibil! Techereş este cotat deja, la numai 19 ani, la 250.000 de euro de către transfermarkt.com.

A fost cel de al doilea gol marcat de Sepsi în acest meci, după ce Davordzie a deschis scorul, în minutul 19.

Fanii Stelei au sărbătorit cea mai mare performanţă a unei echipe româneşti, cucerirea Cupei Campionilor, în urmă cu exact 40 de ani, pe 7 mai 1986. Imagini impresionante au fost afişate pe stadionul din Ghencea, înainte de startul meciului.

Într-una dintre imagini apărea regretatul Emeric Ienei. Fanii Stelei au afişat celebrul mesaj, “Suntem finalişti, am câştigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la Bucureşti”, pe care regretatul comentator Teoharie Coca-Cosma l-a rostit după ce roş-albaştrii cucereau, în urmă cu exact 40 de ani, Cupa Campionilor Europeni, în finala cu Steaua. Gafa de atunci a lui Teoharie Coca-Cosma a rămas memorabilă.

Ştefan Iovan (65 de ani) a dat lovitura de start a meciului dintre Steaua şi Sepsi. Iovan a purtat banderola de căpitan la finala de pe 7 mai 1986, având în vedere că Tudorel Stoica era suspendat, şi a ridicat Cupa Campionilor.

 

VEZI AICI GOLUL SENZAŢIONAL, DIN RABONA, AL LUI ALIN TECHEREŞ

