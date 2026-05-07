Gol senzaţional, din rabona, pe Ghencea, la 40 de ani de când Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni!

Jucătorul lui Sepsi, Alin Techereş (19 ani), a reuşit un gol fabulos, în minutul 31 al meciului pe care Steaua îl dispută cu formaţia covăsneană, pe Ghencea, la 40 de ani de la cucerirea de către roş-albaştri a Cupei Campionilor Europeni.
Techereş a încercat o execuţie ieşită din comun, o rabona de la circa 15 metri, iar execuţia i-a ieşit perfect, reuşind un gol incredibil! Techereş este cotat deja, la numai 19 ani, la 250.000 de euro de către transfermarkt.com.
Alin Techereş, gol senzaţional, din rabona, pe Ghencea, în ziua în care Steaua aniversează 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor!
A fost cel de al doilea gol marcat de Sepsi în acest meci, după ce Davordzie a deschis scorul, în minutul 19.
Fanii Stelei au sărbătorit cea mai mare performanţă a unei echipe româneşti, cucerirea Cupei Campionilor, în urmă cu exact 40 de ani, pe 7 mai 1986. Imagini impresionante au fost afişate pe stadionul din Ghencea, înainte de startul meciului.
Într-una dintre imagini apărea regretatul Emeric Ienei. Fanii Stelei au afişat celebrul mesaj, “Suntem finalişti, am câştigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la Bucureşti”, pe care regretatul comentator Teoharie Coca-Cosma l-a rostit după ce roş-albaştrii cucereau, în urmă cu exact 40 de ani, Cupa Campionilor Europeni, în finala cu Steaua. Gafa de atunci a lui Teoharie Coca-Cosma a rămas memorabilă.
Ştefan Iovan (65 de ani) a dat lovitura de start a meciului dintre Steaua şi Sepsi. Iovan a purtat banderola de căpitan la finala de pe 7 mai 1986, având în vedere că Tudorel Stoica era suspendat, şi a ridicat Cupa Campionilor.
VEZI AICI GOLUL SENZAŢIONAL, DIN RABONA, AL LUI ALIN TECHEREŞ
