Cristi Chivu, gata să dea o lovitură de proporții la Inter! Câștigătorul a șase titluri în Premier League, așteptat la Milano

Cristi Chivu este mai relaxat după ce a reușit să câștige titlul alături de Inter în Serie A, iar pe lângă finala Cupei Italiei, tehnicianul român pregătește și campania de achiziții pentru sezonul următor.

Pe lista antrenorului se află un jucător care a câștigat șase titluri de campion în Premier League și care ar putea ajunge gratis pe ”Giuseppe Meazza”.

John Stones, ținta lui Cristi Chivu

Cristi Chivu pregătește o campanie de achiziții impresionantă pentru această vară la Inter, antrenorul român fiind decis să întărească lotul echipei sale, pentru a avea succes și pe plan european, nu doar în campionatul intern.

Pentru că Alessandro Bastoni s-ar fi înțeles cu Barcelona, tehnicianul a pus ochii pe un jucător de la Manchester City. John Stones va rămâne liber de contract la finalul acestui sezon, iar convingerea sa ar fi o adevărată lovitură pentru proaspătul campion al Italiei.

Cu 18 trofee câștigate alături de Manchester City, stoperul englez și-a pus agenții să negocieze cu Inter. Salariul cerut este de șase milioane de euro pe an, contractul fiind unul pe doi ani.