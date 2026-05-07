Revine la centru după aproape trei luni de suspendare! Arbitrul care va oficia din nou în Liga 1

Suspendat după eroarea controversată din meciul Petrolul Ploiești – FC Argeș, din etapa a 27-a a Ligii 1, Radu Petrescu va reveni din nou la centrul unui joc de campionat, la aproape trei luni distanță de la acel duel.

Concret, Comisia Centrală a Arbitrilor a decis să îi reducă suspendarea centralului în vârstă de 43 de ani și să îl delege la o partidă de play-out, din cadrul etapei a 8-a.

Potrivit gsp.ro, arbitrul a primit o reducere a suspendării din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor, ba mai mult, va fi delegat la un meci de play-out.

Concret, sursa citată precizează că Radu Petrescu va oficia la disputa dintre Metaloglobus București și Hermannstadt. Echipa lui Florin Bratu este deja retrogradată, în timp ce sibienii speră chiar și la evitarea barajului.