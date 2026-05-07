Scenografie unică, pe Ghencea, la 40 de ani de când Steaua a câştigat Cupa Campionilor! Imagini impresionante

Imagini impresionante au fost afişate pe stadionul din Ghencea, înainte de meciul pe care Steaua îl dispută în play-off-ul Ligii a 2-a, contra celor de la Sepsi. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Într-una dintre imagini apărea regretatul Emeric Ienei. Fanii Stelei au afişat celebrul mesaj, “Suntem finalişti, am câştigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la Bucureşti”, pe care regretatul comentator Teoharie Coca-Cosma l-a rostit după ce roş-albaştrii cucereau, în urmă cu exact 40 de ani, Cupa Campionilor Europeni, în finala cu Steaua. Gafa de atunci a lui Teoharie Coca-Cosma a rămas memorabilă.

Scenografie impresionantă în Ghencea, la 40 de ani de când Steaua a câştigat Cupa Campionilor!

Ştefan Iovan (65 de ani) a dat lovitura de start a meciului dintre Steaua şi Sepsi. Iovan a purtat banderola de căpitan la finala de pe 7 mai 1986, având în vedere că Tudorel Stoica era suspendat, şi a ridicat Cupa Campionilor.

A fost cea mai mare performanţă realizată de o echipă de club românească din istorie. Steaua avea ulterior, în 1987, să cucerească Supercupa Europei. Hagi, care se transferase de la Sportul, a dat golul victoriei Stelei în Supercupa Europei disputată cu Dinamo Kiev.

Steaua mai avea să dispute o finală a Cupei Campionilor Europeni, în 1989, pierdută însă, 0-4, cu AC Milan.