Bogdan Stănescu Publicat: 7 mai 2026, 19:36

Scenografie unică, pe Ghencea, la 40 de ani de când Steaua a câştigat Cupa Campionilor! Imagini impresionante
Imagini impresionante au fost afişate pe stadionul din Ghencea, înainte de meciul pe care Steaua îl dispută în play-off-ul Ligii a 2-a, contra celor de la Sepsi. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Într-una dintre imagini apărea regretatul Emeric Ienei. Fanii Stelei au afişat celebrul mesaj, “Suntem finalişti, am câştigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la Bucureşti”, pe care regretatul comentator Teoharie Coca-Cosma l-a rostit după ce roş-albaştrii cucereau, în urmă cu exact 40 de ani, Cupa Campionilor Europeni, în finala cu Steaua. Gafa de atunci a lui Teoharie Coca-Cosma a rămas memorabilă.

Ştefan Iovan (65 de ani) a dat lovitura de start a meciului dintre Steaua şi Sepsi. Iovan a purtat banderola de căpitan la finala de pe 7 mai 1986, având în vedere că Tudorel Stoica era suspendat, şi a ridicat Cupa Campionilor.

A fost cea mai mare performanţă realizată de o echipă de club românească din istorie. Steaua avea ulterior, în 1987, să cucerească Supercupa Europei. Hagi, care se transferase de la Sportul, a dat golul victoriei Stelei în Supercupa Europei disputată cu Dinamo Kiev.

Steaua mai avea să dispute o finală a Cupei Campionilor Europeni, în 1989, pierdută însă, 0-4, cu AC Milan.

Steaua nu are încă drept juridic de a promova în prima ligă. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţa că se va implica personal în rezolvarea situaţiei şi a şi început să discute cu posibili investitori.

Steaua a obţinut până acum de două ori dreptul sportiv de a evolua în prima ligă, dar nu a putut să promoveze din pricina faptului că nu este club privat.

