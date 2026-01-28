Suporterii lui Poli Timișoara, întâlnire cu fanii PAOK la spital. Mesajul demn de respect al fanilor greci - Antena Sport

Galeriile mai multor echipe din România s-au mobilizat după accidentul rutier teribil produs în județul Timiș, unde șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. O grupare de fani ai lui Poli Timișoara chiar s-a întâlnit cu ultrașii grecilor veniți la spitalul unde se află persoanele care au supraviețuit și a povestit interacțiunea avută cu elenii.
Suflarea de suporteri ai lui PAOK Salonic este marcată în aceste zile de accidentul petrecut în România în care au fost implicați 10 fani ai echipei elene. Șapte fani ai echipei din Grecia au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un tir în momentul în care a încercat să efectueze o depășire.
Fanii lui PAOK, întâlnire cu suporterii lui Poli Timișoara. Grecii au refuzat banii
De la aflarea veștii, galeriile mai multor echipe din România au luat atitudine și au decis să doneze sânge sau să strângă bani pentru victimele accidentului. Totuși, grecii au decis să nu primească bani și să se ocupe ei de obținerea fondurilor pentru a-și ajuta compatrioții.
Mesajul pe care fanii lui PAOK l-au transmis unei galerii a lui Poli Timișoara a fost acela de a păstra banii donați și a-i folosi pentru propria comunitate din România, un gest demn de respect al elenilor. Sute de suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au rămas la Spitalul Universitar din Timișoara pentru a fi alături de supraviețuitori și s-au dus inclusiv la locul accidentului pentru a lăsa steaguri și fulare.
“În primul rând, vrem să vă mulțumim tuturor pentru mobilizarea incredibilă, pentru toate donațiile făcute și pentru toate mesajele pe care le-ați trimis, interesându-vă de situație și de starea răniților. Ați arătat din nou că unitatea noastră e fantastică atunci când apar momente grele.
În tot acest timp am fost în contact permanent cu personalul medical, dar și cu suporterii PAOK care s-au întors din drum. Ne-am întâlnit cu ei aseară la spital și au fost extrem de recunoscători pentru sprijinul primit.
Ne-au transmis tuturor mulțumiri pentru faptul că le-am fost alături, ca oameni, într-un moment dificil. Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor.
Există foarte multe cereri de ajutor venite din Grecia, iar comunitatea lor se va ocupa de tot ce înseamnă cheltuieli medicale și sprijin pentru familii. Ne-au rugat ca banii strânși să fie folosiți pentru a continua să ajutăm persoane aflate în nevoie aici, în comunitatea noastră, cu gândul la cei care și-au pierdut viața“, au transmis suporterii timișoreni.
În urmă cu puțin timp, unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat și a dezvăluit cauza accidentului.
- Kurt Zouma şi-a găsit echipă! Cu cine e aproape să semneze fostul jucător al lui CFR Cluj
- Gestul autorităţilor din Timiş pentru familiile victimelor accidentului teribil, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi
- Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
- Aflată în pericol de faliment, echipa de tradiţie din România a găsit soluţia pentru salvare!
- Lovitură pentru Rapid. Cât stă pe bară titularul accidentat în meciul cu UTA: “Nu e ceva minor”