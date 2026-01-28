Suporterii lui Poli Timișoara, întâlnire cu fanii PAOK la spital. Mesajul demn de respect al fanilor greci - Antena Sport

Galeriile mai multor echipe din România s-au mobilizat după accidentul rutier teribil produs în județul Timiș, unde șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. O grupare de fani ai lui Poli Timișoara chiar s-a întâlnit cu ultrașii grecilor veniți la spitalul unde se află persoanele care au supraviețuit și a povestit interacțiunea avută cu elenii.

Suflarea de suporteri ai lui PAOK Salonic este marcată în aceste zile de accidentul petrecut în România în care au fost implicați 10 fani ai echipei elene. Șapte fani ai echipei din Grecia au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un tir în momentul în care a încercat să efectueze o depășire.

Fanii lui PAOK, întâlnire cu suporterii lui Poli Timișoara. Grecii au refuzat banii

De la aflarea veștii, galeriile mai multor echipe din România au luat atitudine și au decis să doneze sânge sau să strângă bani pentru victimele accidentului. Totuși, grecii au decis să nu primească bani și să se ocupe ei de obținerea fondurilor pentru a-și ajuta compatrioții.

Mesajul pe care fanii lui PAOK l-au transmis unei galerii a lui Poli Timișoara a fost acela de a păstra banii donați și a-i folosi pentru propria comunitate din România, un gest demn de respect al elenilor. Sute de suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au rămas la Spitalul Universitar din Timișoara pentru a fi alături de supraviețuitori și s-au dus inclusiv la locul accidentului pentru a lăsa steaguri și fulare.

“În primul rând, vrem să vă mulțumim tuturor pentru mobilizarea incredibilă, pentru toate donațiile făcute și pentru toate mesajele pe care le-ați trimis, interesându-vă de situație și de starea răniților. Ați arătat din nou că unitatea noastră e fantastică atunci când apar momente grele.