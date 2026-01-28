Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat - Antena Sport

Unul dintre cei trei supraviețuitori ai teribilului accident rutier din județul Timiș a dezvăluit cauza tragediei. Potrivit mărturiei sale, care a fost relatată în presa din Grecia de un medic elen aflat în România, o eroare tehnică a microbuzului a cauzat evenimentul tragic.

Șapte fani ai lui PAOK au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un tir în momentul în care a încercat să efectueze o depășire. După ce au apărut diverse ipoteze legate de cauza accidentului, unul dintre cei trei supraviețuitori a venit cu o mărturie apărută în presa din Grecia.

Volanul microbuzului, blocat din cauza unei erori tehnice

Într-un articol apărut pe ertnews.gr, un medic grec numit Dimitris Koukoulas aflat în România susține că a vorbit cu unul dintre cei trei oameni răniți în accident, iar acesta i-a dat detalii legate de cum s-a petrecut totul. Potrivit suporerului lui PAOK, în momentul în care șoferul microbuzului a încercat să efectueze depășirea, s-a activat un sistem de astistență al vehicului.

În acel moment, “volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii“, iar asta a cauzat impactul dintre microbuz și tirul care venea din față. Medicul care a făcut dezvăluirea pentru presă a mențonat că pacientul aflat în Timișoara la spital nu este sedat și știe exact ce s-a întâmplat, semn că povestea sa este pe cât se poate de reală.

În urma teribilului accident, PAOK va avea tribuna oaspeților închisă la meciul cu Olympique Lyon din Europa League, care va avea loc joi de la ora 22:00. Fanii din microbuzul implicat în tragedia din județul Timiș veneau din Grecia și se îndreptau spre Franța, pentru a merge la meci.