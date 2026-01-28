Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat - Antena Sport

Unul dintre cei trei supraviețuitori ai teribilului accident rutier din județul Timiș a dezvăluit cauza tragediei. Potrivit mărturiei sale, care a fost relatată în presa din Grecia de un medic elen aflat în România, o eroare tehnică a microbuzului a cauzat evenimentul tragic.
Șapte fani ai lui PAOK au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un tir în momentul în care a încercat să efectueze o depășire. După ce au apărut diverse ipoteze legate de cauza accidentului, unul dintre cei trei supraviețuitori a venit cu o mărturie apărută în presa din Grecia.
Volanul microbuzului, blocat din cauza unei erori tehnice
Într-un articol apărut pe ertnews.gr, un medic grec numit Dimitris Koukoulas aflat în România susține că a vorbit cu unul dintre cei trei oameni răniți în accident, iar acesta i-a dat detalii legate de cum s-a petrecut totul. Potrivit suporerului lui PAOK, în momentul în care șoferul microbuzului a încercat să efectueze depășirea, s-a activat un sistem de astistență al vehicului.
În acel moment, “volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii“, iar asta a cauzat impactul dintre microbuz și tirul care venea din față. Medicul care a făcut dezvăluirea pentru presă a mențonat că pacientul aflat în Timișoara la spital nu este sedat și știe exact ce s-a întâmplat, semn că povestea sa este pe cât se poate de reală.
În urma teribilului accident, PAOK va avea tribuna oaspeților închisă la meciul cu Olympique Lyon din Europa League, care va avea loc joi de la ora 22:00. Fanii din microbuzul implicat în tragedia din județul Timiș veneau din Grecia și se îndreptau spre Franța, pentru a merge la meci.
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist, a dezvăluit presa din Grecia. Suporterii au condus pe rând.
Patronul firmei care le-a închiriat suporterilor microbuzul nu se afla în Grecia în momentul tragediei, dar s-a întors imediat din străinătate când a aflat de teribilul accident rutier.
”Suntem în stare de șoc. Nu ne vine să credem. Șapte copii au fost luați pe nedrept. Am vorbit imediat (n.r.: cu angajatul său care le-a închiriat microbuzul fanilor lui PAOK). Și el este devastat. Copiii aveau vârsta lui”, a declarat patronul firmei de închirieri, citat de protothema.gr.
Microbuzul fusese închiriat din oraşul elen Edessa. Fanii lui PAOK au optat pentru un microbuz fără şofer profesionist. E neclar de ce au ales un drum prin România, având în vedere că varianta cea mai rapidă ar fi ocolit ţara noastră. Din Edessa până la Lyon sunt 2.109 kilometri, pe ruta Grecia-Bulgaria-Serbia-Croaţia-Franţa. Drumul respectiv are o durată de peste 21 de ore. Nu este exclus ca fanii să se fi rătăcit, în drumul lor spre Lyon.
- Gestul autorităţilor din Timiş pentru familiile victimelor accidentului teribil, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi
- 200 de suporteri ai lui PAOK au mers la locul accidentului teribil din Timiș. Gestul făcut în memoria victimelor
- Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
- Anunţul ministrului Sănătăţii despre starea fanilor lui PAOK răniţi în accidentul teribil din Timiş!
- Decizia lui PAOK în privinţa meciului cu Lyon, după tragedia din România! Apelul clubului către suporteri