Decizia ruşilor de la Zenit, după moartea lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la Sankt Petersburg

Mircea Lucescu este comemorat în toată Europa, după ce a murit marţi, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner s-a confruntat cu probleme la inimă, fiind internat la Spitalul Universitar de aproape două săptămâni.

Cei de la Zenit, echipp pe care “Il Luce” a antrenat-o un sezon, între 2016 şi 2017, nu au rămas indiferenţi după ce acesta a decedat.

Decizia ruşilor de la Zenit, după moartea lui Mircea Lucescu

Concret, Zenit a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, la duelul din Cupă cu Spartak Moscova. Toată arena din Sankt Petersburg a “amuţit” la startul partidei, pentru a-l omagia pe “Il Luce”, cel care a cucerit titlul alături de ruşi în 2017.

We remember Mircea Lucescu with a minute’s silence before kick off 🙏 #ZenitSpartak pic.twitter.com/KaOPZEvJXS

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) April 8, 2026

Suporterii ruşi au afişat şi un banner uriaş, care înfăţişa un sfânt. Imaginea lui Mircea Lucescu a apărut pe ecranele arenei moderne din Sankt Petersburg.