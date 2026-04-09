Decizia ruşilor de la Zenit, după moartea lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la Sankt Petersburg

Mircea Lucescu este comemorat în toată Europa, după ce a murit marţi, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner s-a confruntat cu probleme la inimă, fiind internat la Spitalul Universitar de aproape două săptămâni.
Cei de la Zenit, echipp pe care “Il Luce” a antrenat-o un sezon, între 2016 şi 2017, nu au rămas indiferenţi după ce acesta a decedat.
Decizia ruşilor de la Zenit, după moartea lui Mircea Lucescu
Concret, Zenit a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, la duelul din Cupă cu Spartak Moscova. Toată arena din Sankt Petersburg a “amuţit” la startul partidei, pentru a-l omagia pe “Il Luce”, cel care a cucerit titlul alături de ruşi în 2017.
We remember Mircea Lucescu with a minute’s silence before kick off 🙏 #ZenitSpartak pic.twitter.com/KaOPZEvJXS
— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) April 8, 2026
Suporterii ruşi au afişat şi un banner uriaş, care înfăţişa un sfânt. Imaginea lui Mircea Lucescu a apărut pe ecranele arenei moderne din Sankt Petersburg.
În memoria lui Mircea Lucescu s-au ţinut momente de reculegere şi la duelurile din Champions League, Barcelona – Atletico Madrid 0-2 şi PSG – Liverpool 2-0, cât şi la cel din Europa League, Braga – Betis 1-1.
Şi în Liga 1, cât şi în campionatul Turciei, se vor ţine momente de reculegere după decesul lui Mircea Lucescu, la meciurile din acest final de săptămână. Cei de la Galatasaray au făcut şi ei un gest impresionant, purtând tricouri cu chipul lui “Il Luce”, înaintea partidei cu Goztepe, intrând pe teren şi cu un banner uriaş pe care scria “Nu te vom uita”.
Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri
După ce miercuri, sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fanii pot face acest lucru şi joi, la Arena Naţională, până la ora 20.00. Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani şi va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare.
Miercuri, la catafalcul antrenorului au venit mulţi oameni, fluxul de vizitatori fiind unul constant timp de patru ore. Nu au lipsit personalităţi ale sportului: Gheorghe Hagi, Simona Halep, Elisabeta Lipă.
Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitaţi să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.
Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii. Cortegiul funerar se va deplasa către lăcaşul de cult, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.
Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor. Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.
