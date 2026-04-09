“Foarte greu de privit”. Cum a fost surprins Lamine Yamal, după ce Barcelona a pierdut cu Atletico Madrid

Viviana Moraru Publicat: 9 aprilie 2026, 8:55

Lamine Yamal, în Barcelona - Atletico Madrid 0-2/ Profimedia

Spaniolii au publicat imaginile cu Lamine Yamal, după ce Barcelona a fost învinsă de Atletico Madrid, scor 0-2. Madrilenii au câştigat manşa tur a confruntării din sferturile Champions League.

Lamine Yamal a fost extrem de dezamăgit la finalul partidei cu Atletico Madrid, ştiind că returul de pe Metropolitano se anunţă a fi unul “de foc”. Partida se va disputa marţi, de la ora 22:00.

Imediat după fluierul final al partidei, Lamine Yamal a rămas aplecat pe gazon. El a fost încurajat de adversari, însă nu s-a putut ridica, dezamăgirea fiind una uriaşă.

Spaniolii de la as.com au publicat imaginile cu Lamine Yamal: “Foarte greu de privit”, au notat aceştia. Starul Barcelonei a rămas preţ de câteva secunde bune pe gazon, după ce meciul se încheiase, punându-şi mâinile în cap în semn de nemulţumire.

Lamine Yamal a avut o evoluţie solidă în meciul cu Atletico Madrid. Starul catalanilor a primit cea mai mare notă dn partea celor de la sofascore.ro, anume 8,6.

Yamal a fost jucătorul Barcelonei cu cele mai multe dueluri câştigate contra lui Atletico Madrid (16), cât şi cu cele mai multe driblinguri reuşite (8).

Barcelona – Atletico Madrid 0-2

Atletico Madrid a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea FC Barcelona, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs. Înfruntarea a contat pentru turul sferturilor din Liga Campionilor.

Şi pe Camp Nou s-a ţinut momentul de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, apoi catalanii au ratat prin Joao Cancelo, în minutul 10, şi prin Martin, în minutul 32. Însă în minutul 41 a urmat o fază care a schimbat cursul meciului. Pau Cubarsi l-a faultat pe Giuliano Simeone din postura de ultim apărător, arbitrul român Istvan Kovacs a acordat doar cartonaşul galben, dar VAR-ul a intervenit şi i-a sugerat să revadă faza. După vizionare, Kovacs şi-a schimbat decizia, dându-i cartonaş roşu lui Cubarsi. Din lovitura liberă rezultată, Julian Alvarez a înscris cu o execuţie impecabilă şi a fost 1-0 pentru madrileni la pauză, pe Camp Nou.

După reluare, Barcelona a căutat golul, cu Rashford şi Yamal în prim plan. Catalanii au ratat însă, dar golul a venit tot în poarta lui Joan Garcia. Matteo Ruggeri a centrat de pe stânga, în minutul 70, şi Alexander Sorloth a înscris din careu, cu o execuţie de atacant pursânge.

Cu toată presiunea pusă de gazde pe poarta lui Musso, Atletico s-a impus cu 2-0, iar Simeone reuşeşte prima victorie pe Camp Nou din cariera sa de antrenor. În retur, Barcelona va aborda meciul fără Cubarsi – suspendat şi Raphinha – accidentat.

