“Foarte greu de privit”. Cum a fost surprins Lamine Yamal, după ce Barcelona a pierdut cu Atletico Madrid

Spaniolii au publicat imaginile cu Lamine Yamal, după ce Barcelona a fost învinsă de Atletico Madrid, scor 0-2. Madrilenii au câştigat manşa tur a confruntării din sferturile Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lamine Yamal a fost extrem de dezamăgit la finalul partidei cu Atletico Madrid, ştiind că returul de pe Metropolitano se anunţă a fi unul “de foc”. Partida se va disputa marţi, de la ora 22:00.

Imediat după fluierul final al partidei, Lamine Yamal a rămas aplecat pe gazon. El a fost încurajat de adversari, însă nu s-a putut ridica, dezamăgirea fiind una uriaşă.

Spaniolii de la as.com au publicat imaginile cu Lamine Yamal: “Foarte greu de privit”, au notat aceştia. Starul Barcelonei a rămas preţ de câteva secunde bune pe gazon, după ce meciul se încheiase, punându-şi mâinile în cap în semn de nemulţumire.

Lamine Yamal à la fin du match contre l’Atlético de Madrid… 💔

Il a tout tenté ce soir… en vain.

— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 8, 2026